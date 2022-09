Oroscopo Branko 5 settembre 2022, amore e lavoro, le previsioni di lunedì: ecco come inizierà la settimana

Oroscopo Branko lunedì 5 settembre 2022. Abbiamo già salutato il mese di agosto e….anche questo ennesimo fine settimana. Siamo già a settembre, ed è anche lunedì! Cosa c’è di peggio? Ovviamente si scherza, perché la giornata potrebbe presentare tantissime sorprese.

Inoltre qualcuno di voi sicuramente è ancora in ferie, si sta godendo il mare e deve ritenersi fortunato. Ma come andrà questa fresca giornata? Ci saranno segni che dovranno sgomitare, scapicollarsi per farsi valere e raggiungere gli obiettivi? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni di Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: un animo forte, ma oggi siete un po’ calanti, vi riprenderete domani. Il lavoro resta quello di sempre, ma con qualche novità in vista.

‎Oroscopo Branko Toro: siete forti, impulsivi e caparbi, siatelo anche in amore se ci tenete. Sul lavoro, dovrete imparare a smussare un po’ il vostro carattere con i colleghi.

‎Oroscopo Branko Gemelli: c’è qualcosa che vi turba nel vostro rapporto con il partner, fate chiarezza. I colleghi vi stimano, si affidano sempre di più a voi.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: in amore le cose non vanno proprio come dovrebbero: ma di chi è la colpa? Il lavoro procede senza remore, e gli affari cresceranno durante questo mese.

Oroscopo Branko Leone: la fiducia va conquistata col tempo e la pazienza, non andate di fretta. Il lavoro vi stressa, ma siete ancora carichi nonostante le batoste.

Oroscopo Branko Vergine: mattinata calante per i sentimenti, vi riprenderete sicuramente nel pomeriggio. Per disoccupati e studenti ci saranno importanti novità proprio da settembre.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: forse non vi sentite supportati dal vostro partner, e dovreste mettere le cose in chiaro. Qualche stimolo in più sul lavoro vi metterà sulla buona strada del successo.

‎Oroscopo Branko Scorpione: l’egoismo non porta a nulla, attenti alle trappole del narcisismo in amore. La vita professione non vi soddisfa troppo, forse è il momento di cambiare proprio con il nuovo anno lavorativo.

‎Oroscopo Branko Sagittario: la pressione sociale mette a rischio il vostro amore, gli impegni sono troppo. Il lavoro procede bene, soddisfazioni in vista nelle prossime settimane.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: c’è un mood positivo che andrebbe sfruttato al meglio nella giornata di oggi. Anche sul lavoro, avete una marcia in più che non passerà inosservata.

Oroscopo Branko Acquario: non c’è nulla di male ad avere dei dubbi, sono il sale della conoscenza. Il lavoro vi darà molte soddisfazioni nel tempo.

Oroscopo Branko Pesci: l’amore tarda ad arrivare, ma nel frattempo siete in perfetta armonia con il mondo. Il lavoro è ad una svolta cruciale.