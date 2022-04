Oroscopo Branko 6 aprile 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko 6 aprile 2022. Il tempo corre e la dimostrazione ce l’abbiamo sotto gli occhi. È già mercoledì, siamo nel bel mezzo della settimana e il weekend si fa sempre più vicino (e per fortuna). Così come la Pasqua, che è quasi alle porte. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Sarete fortunati in amore o andrà meglio sul lavoro? Non ci resta che chiederlo all’astrologo Branko, che come sempre ha fornito le sue anticipazioni.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: In amore ci sono dei problemini e degli ostacoli da superare, soprattutto legati alla famiglia. Cerca di mantenere la calma e di non alimentare ulteriori tensioni. Sul lavoro, tutti hanno bisogno di te: sei creativo e geniale, ma non essere troppo severo con gli altri!

Oroscopo Branko Toro: In amore devi fare chiarezza, non puoi dire sempre di sì e avere tanti dubbi. Sei impegnato, ma devi anche mantenere la pazienza e aspettare che passi la tempesta. Il sereno tornerà, prima o poi. Sul lavoro, cerca di seguire la squadra e di aiutare chi ne ha bisogno!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi devi lasciarti andare all’amore e alle belle emozioni, meglio evitare litigi, rancori o ripensamenti. Segui il tuo cuore. Sul lavoro, invece, meglio mantenere la calma e fare tutto passo dopo passo!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi devi mantenere la calma, non puoi dire sempre quello che pensi perché potresti ferire le persone che ti sono accanto. Sul lavoro, il supporto non ti manca, ma a volte ti senti solo. Si tratta di una fase momentanea!

Oroscopo Branko Leone: In amore cerca di usare di più l’immagine, di spezzare con la quotidianità di sempre e di lasciarti andare alle grandi emozioni. Sul lavoro, oggi sei molto diplomatico e sarai in grado di risolvere i problemi, ma forse non viene apprezzato come vorresti!

Oroscopo Branko Vergine: In amore basta con la pigrizia, devi ritornare a sognare e a ritrovare la sensibilità che ti appartiene. Sul lavoro, non è il momento giusto per organizzare viaggi perché alcuni progetti non sono come vorresti. La fortuna, però, gira!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei molto creativo in amore, romantico più del solito e tutto procede a gonfie vele. Sul lavoro, fai bene a viaggiare con la fantasia, ma ricorda che vivi nella realtà.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi dovrai mantenere la calma, solo con la pazienza scoprirai belle persone, ma devi dare tempo al tempo. Sul lavoro, devi condividere con gli altri le tue idee e assumerti più responsabilità!

Oroscopo Branko Sagittario: Hai finalmente ritrovato il giusto equilibrio in amore, ma ricorda che non puoi dire sempre quello che pensi perché a volte con le parole, pungenti e spigolose, ferisci. Sul lavoro, cerca di dare spazio ai tuoi progetti e all’ambizione: organizza tutto, meglio pianificare!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei spensierato, positivo e generoso come non mai e questo favorirà le relazioni sentimentali. Sul lavoro, cerca di ritrovare la giusta motivazione e di avere un atteggiamento propositivo!

Oroscopo Branko Acquario: In amore devi mantenere la calma perché potresti perdere il controllo della situazione e chiudere un rapporto, chissà. Sul lavoro, cerca anche qui di avere pazienza e di sviluppare al meglio i progetti che hai in mente!

Oroscopo Branko Pesci: In amore cerca di approfondire, di darti da fare e di evitare i litigi perché le persone devono accettarti così come sei. Sul lavoro, vai avanti con i progetti: hai tante responsabilità, ma prima o poi arriveranno belle soddisfazioni!