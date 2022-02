Oroscopo Branko 6 febbraio 2022: scopri come sarà la tua giornata secondo le stelle

Oroscopo Branko 6 febbraio 2022. Eccoci, è domenica e anche questa settimana, la prima del freddo mese di febbraio, è andata. Speriamo bene. Curiosi di sapere come andrà la giornata? Avete in programma gite fuori porta? Scopriamo, intanto, cosa succederà e cosa ha in serbo per voi il cielo con le previsioni di Branko!

Oroscopo Branko 6 febbraio 2022 : Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Basta, cercate di dimenticare le preoccupazioni e di andare avanti. Avete bisogno di svegliarvi, senza forzare troppo le cose. Meglio riposarsi o fare attività fisica per allentare le tensioni!

Oroscopo Branko Toro: Cercate sì di rallentare, ma non di isolarvi. Basta con i sensi di colpa e le preoccupazioni: che ne dite di fare uno sport di resistenza e di ponderare le vostre energie nel modo giusto?

Oroscopo Branko Gemelli: State andando nella giusta direzione. Per alcuni è fortuna, per altri è solo razionalità. Cercate di abbandonare le cattive abitudini, occhio alla dieta!

Oroscopo Branko 6 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Bene, finalmente in casa regna la pace e state comunicando di più. La forma fisica sta migliorando, continuate così. Con questa energia!

Oroscopo Branko Leone: Bene, finalmente avete più fiducia in voi stessi e state trasformando tutti i sogni in realtà. Ottima la forma fisica, ma cercate di gestire bene l’energia che avete! Senza sprecarla.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi vi avvicinate agli altri, alle loro preoccupazioni e sarete utili. Cercate di assumere più vitamine e di mantenere costante l’energia!

Oroscopo 6 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Siete un po’ tra le nuvole, siete distratti e state fuggendo dalla quotidianità. Avete tante idee, avete voglia di agire: ma cercate di dosare bene la forza e di essere prudenti!

Oroscopo Branko Scorpione: Basta pensare al passato e cercate di non esagerare perché la salute ne potrebbe risentire. Non forzate le cose, lasciate che tutto accada!

Oroscopo Branko Sagittario: Riscontri positivi in arrivo, gli sforzi compiuti verranno ripagati e bisognerà festeggiare. Attenzione, però, ai disturbi lievi: meglio capire la causa!

Oroscopo 6 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi siete pronti a tutti, anche a fare la pace con qualcuno. Attenzione però alle attività fisiche perché rischiate di farvi male, senza volerlo!

Oroscopo Branko Acquario: Giornata vivace, ma basta: scrollatevi dalle vostre posizioni. Ora siete consapevoli del corpo, vi state prendendo cura di voi stessi: continuate così, ma con calma!

Oroscopo Branko Pesci: L’atmosfera attorno a voi è piacevole, accogliente. Cercate di migliorare la circolazione da un punto di vista fisico: che ne dite di uno sport o di una passeggiata all’aria aperta? Vi farà bene!