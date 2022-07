Oroscopo Branko 6 Luglio 2022: tutte le previsioni segno per segno

Branko mercoledì 6 luglio 2022. Siamo già a metà settimana e sta per iniziare un’altra, calda giornata del mese di luglio. Giugno è davvero volato, chissà cosa accadrà a Luglio. Questo caldo sicuramente non ci farà mancare la voglia di andare al mare e di un po’ di ombra. Ma oggi inizia una nuova settimana e dobbiamo essere carichi. Non siete curiosi di sapere cosa accadrà? Ci saranno segni più fortunati di altri? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: La tua vitalità oggi è davvero a mille, hai voglia di metterti in gioco ma attenzione a non pretendere dagli altri gli stessi sforzi. Potresti inimicarti qualcuno.

Oroscopo Branko Toro: Quella di oggi è una giornata positiva per l’amore, se di recente hai conosciuto una persona carina coltiva il rapporto. Chissà che non nasca una storia importante.

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei particolarmente frizzante, gli altri se ne renderanno conto e non perderanno l’occasione di starti vicino e condividere la tua felicità.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: La tua sensibilità ti permette di metterti nei panni dell’altro riuscendo a capire anche le emozioni più profonde. Potresti essere una preziosa spalla per una persona a te cara.

Oroscopo Branko Leone: Nel lavoro sei molto determinato: sa cosa vuoi e come ottenerlo, attenzione tuttavia a non inimicarti alcuni colleghi.

Oroscopo Branko Vergine: Non essere eccessivamente pignolo nei compiti che ti vengono assegnati, alle volte un po’ di sana improvvisazione giova alla produttività.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Hai uno charme inconfondibile e non passerai inosservato, soprattutto se ti interessa una persona è il momento più indicato per farsi avanti!

Oroscopo Branko Scorpione: La giornata va un po’ a rallentatore, ultimamente sei piuttosto nervoso. Cerca di non prendere tutto di petto ma analizza la situazione da diversi punti di vista.

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi potresti riscoprire la socialità e la voglia di stare assieme agli altri, rimarrai sorpreso dalla stima che una persona prova nei tuoi riguardi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: È come se ti fossi liberato di un peso, ora puoi ripartire a cuor leggero e mettere in cantiere dei progetti che nel futuro si riveleranno preziosi.

Oroscopo Branko Acquario: La creatività ti permette di esplorare prospettive inconsuete e ti mette in una luce positiva agli occhi di colleghi e referenti.

Oroscopo Branko Pesci: Se ti interessa una persona non esitare a dirle quello che provi, potrebbe nascere un bel sentimento. Sul lavoro invece sono favorite le nuove collaborazioni.