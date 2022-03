Oroscopo Branko 6 marzo 2022: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 6 marzo 2022. E’ arrivato il giorno che tutti aspettano con ansia quando inizia la settimana: la domenica. Molti, infatti, avranno modo di staccare la spina, di prendere una pausa dal lavoro e di rilassarsi, forse gli studenti potranno anche chiudere i libri e non pensare agli esami per un giorno. Ma come andrà questa giornata in amore? Ci saranno belle sorprese o tutto sarà ancora piatto e i cambiamenti arriveranno man man che ci avviciniamo all’estate? Scopriamo tutto con le previsioni dell’astrologo Branko.

Oroscopo Branko Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi nell’aria c’è un po’ di agitazione e non riesci a concentrarti sul lavoro. Cerca di mantenere la calma, di riprendere in mano la tua vita e di usare l’arma della diplomazia per risolvere ogni problema!

Oroscopo Branko Toro: Non puoi sognare sempre, devi ritornare con i piedi per terra, devi aprire gli occhi e conoscere la realtà. Non puoi sempre scappare, oggi non puoi farlo!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei più creativo del solito, le idee originali non ti mancano e l’energia è ottima. Cerca di condividere tutto con le persone che ti sono accanto e vincerai, anche questa volta!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Hai tantissimi impegni da portare avanti e un ritardo potrebbe scombussolare i tuoi piani. A volte devi imparare a dire no, non puoi fare tutto insieme: rischi di gestire male le situazioni!

Oroscopo Branko Leone: Quando pensi al futuro hai un po’ paura perché non conosci bene i limiti, forse non devi spingere oltre l’entusiasmo. Tutto sembra andare bene, ma ora senti il peso delle responsabilità!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi hai bisogno del tuo gruppo, del tuo team per andare avanti. Hai voglia, infatti, di condividere le tue idee, di mostrare a tutti quanto vali!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Vorresti isolarti, trascorrere del tempo da solo, ma non puoi scappare dalle responsabilità. E dalla noia: datti da fare, dai spazio alla creatività!

Oroscopo Branko Scorpione: In amore ora ritornerai a respirare perché dopo tempo si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Cerca di accettare i cambiamenti, tutto è nelle tue mani!

Oroscopo Branko Sagittario: Stanno accadendo troppe cose attorno a te, a volte osservi troppo senza agire. Cerca di ritornare nella realtà, basta immaginare: devi darti da fare per trovare la soluzione migliore!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi senti il bisogno di nasconderti, di lavorare da solo. Ma attenzione: stare in gruppo aiuterà la tua autostima, ti servirà ad aumentare la sicurezza!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi devi prenderti cura del tuo corpo, devi ascoltarlo di più. Cerca di condividere le tue emozioni, fai quello che più ti piace: hai una buona energia e se ne stanno rendendo conto anche gli altri!

Oroscopo Branko Pesci: Cerca di trovare la persona giusta a te per sfogarti, non raccontare tutto a tutti. Sei un po’ stanco, credi che nessuno si preoccupi per te, ma ti sbagli. Non devi piangerti addosso, devi reagire e andare avanti. Questo periodo passerà!