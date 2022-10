Oroscopo Branko 6 ottobre 2022: le previsioni di giovedì segno per segno

Oroscopo Branko giovedì 6 ottobre 2022. Prima settimana di ottobre, è giovedì e il weekend è ormai alle porte. Ma come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Il cielo sorriderà a tutti i segni zodiacali o ci sarà qualcuno che dovrà fare i conti con polemiche e ostacoli da superare? Non ci resta che scoprire cosa accadrà con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Ecco come andranno la sfera privata e quella professionale!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi il buon senso è dalla tua parte. Sarai in grado di uscire da situazioni difficili ma occhio all’alimentazione, devi bere di più!

‎Oroscopo Branko Toro: Ti senti ottimista, in buona forma e sei in grado di superare gli ostacoli che ti si presenteranno. Sei leggero anche dal punto di vista fisico!

‎Oroscopo Branko Gemelli: La quotidianità ti sta annoiando, puoi sempre cambiare le tue attività. Cerca di ritrovare il giusto equilibrio.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Il cielo promette grandi cose e sono favoriti i nuovi incontri. Sei un po’ teso, hai bisogno di calmarti, prova a fare sport.

Oroscopo Branko Leone: Non è la giornata giusta per prendere decisioni importanti. Devi prima ritrovare la serenità!

Oroscopo Branko Vergine: Cerca di essere calmo e di ascoltare di più il tuo corpo. La direzione è quella giusta, non essere preoccupato.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi è la giornata giusta per esprimerti e dire quello che pensi senza paura. Trova nuove attività, altrimenti finirai per annoiarti.

Oroscopo Branko Scorpione: Sul lavoro dovrai prendere decisioni importanti, fermati e ragiona ma soprattutto elimina le cattive abitudini.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Tutto sta andando secondo i piani, soprattutto per coloro che hanno dei contenziosi aperti. Ora però cerca di mantenere i piedi per terra.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Dovresti concentrarti di più, sei distratto e questo non ti fa prendere decisioni giuste.

Oroscopo Branko Acquario: C’è tanta sicurezza in questo cielo, però mancano le energie. Migliora la tua dieta e vedrai che tutto andrà per il meglio!

Oroscopo Branko Pesci: Bene le questioni amministrative, ma ricorda di essere realista. Ascolta di più il tuo corpo, le tue esigenze!