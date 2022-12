Oroscopo Branko 7 dicembre 2022: le previsioni di mercoledì segno per segno

Oroscopo Branko mercoledì 7 dicembre 2022. Siamo a metà settimana, domani è festa e molti di voi sicuramente approfitteranno del Ponte dell’Immacolata per trascorrere qualche ora in totale relax. C’è chi addobberà case per le feste, se ancora non l’ha fatto, chi pranzerà in famiglia. E chi ha già in programma una gita fuori porta o addirittura un weekend lungo tutto da vivere. Lontano dal lavoro. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questo mercoledì sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato, e sempre puntuale, astrologo Branko!

Oroscopo Branko 7 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Sei un po’ indeciso, non sai bene cosa fare e come muoverti. Devi cercare di riposarti, senza però perderti d’animo. Non abbassare mai la testa: tu sai chi sei, quanto vali e devi continuare così, su questa strada!

Oroscopo Branko Toro: Oggi hai bisogno di fare una pausa, devi riposarti e staccare un po’ la mente. Nell’ultimo periodo stai lavorando davvero tanto, quindi il relax è più che meritato!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Hai bisogno di stravolgere, ma in positivo, la tua vita. Qualcosa di bello è dietro l’angolo, ma devi chiedere aiuto se ne senti la necessità: chi ti sta vicino è pronto a tenderti una mano!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Occhio ai problemi, devi tenere lontano da te le polemiche e le discussioni. Quello che pensano gli altri ti importa poco: vai avanti per la tua strada, ormai sai chi sei e quanto vali!

Oroscopo Branko Leone: Sei felice, allegro, spensierato e chi ti sta accanto se ne sta accorgendo. E ti sta amando, giorno dopo giorno. Le idee brillanti non ti mancano, ma cerca di non essere così impulsivo: devi mantenere la calma!

Oroscopo Branko Vergine: Sei innamorato? Bene, non puoi isolarti. Devi dare modo alla relazione di andare avanti, devi lasciarti andare alle emozioni. Anche se ci saranno ostacoli da superare!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Non sei dell’umore giusto, non vuoi ostacoli: tu ami la libertà. Cerca di ascoltare di più i consigli, di fare nuovi incontri. La strada che stai percorrendo è quella giusta: la creatività non ti manca!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei ordinato, energico e oggi riuscirai a portare a termine tutti i tuoi progetti. Ma occhio alle difficoltà: bisogna affrontarle, senza paura!

Oroscopo Branko Sagittario: Devi fare chiarezza nel tuo cuore, aprire gli occhi e capire cosa sta succedendo. Hai davvero tanti pensieri e molti dubbi, ma non puoi sempre arrovellarti su queste cose!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Hai bisogno di confidarti, ma non sai bene con chi farlo. Sei stanco, un po’ arrabbiato, ma devi rialzare la testa e andare avanti. Tutto si risolverà, con calma!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi tenderai a perdere il controllo, ma ti servirà perché così capirai chi sei, quali sono i tuoi limiti. E cosa fare. Cerca di pensare al futuro!

Oroscopo Branko Pesci: Sei un po’ arrabbiato, soprattutto sul lavoro: forse c’è qualcuno, tra capi e colleghi, che pretendono troppo da te? Devi mantenere la calma e rischiare: non puoi (e non devi) avere paura!