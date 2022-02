Oroscopo Branko 7 febbraio 2022: scopri come sarà la tua giornata secondo le stelle

Oroscopo Branko 7 febbraio 2022. Eccoci, è lunedì e sta per iniziare una nuova settimana di febbraio. Purtroppo, il weekend è già andato e non ci resta che tornare a studiare o a lavorare. Ma come andrà la giornata? Bene, scopriamo cosa succederà e cosa ha in serbo per voi il cielo con le previsioni di Branko!

Oroscopo Branko 7 febbraio 2022 : Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Basta con tutte queste preoccupazioni, dovete cercate di assaporare i piaceri della vita. State forzando troppo le cose: meglio riposarsi o fare un po’ di attività fisica per allentare le tensioni!

Oroscopo Branko Toro: Cercate di rallentare, ma non di isolarvi perché avete bisogno di stare con gli altri. Meglio se praticate uno sport di resistenza: vi aiuterà a ritrovare l’equilibrio!

Oroscopo Branko Gemelli: State andando nella giusta direzione: forse è fortuna, o solo razionalità. Cercate, però, di abbandonare le cattive abitudini e di rivedere un pochetto la dieta!

Oroscopo Branko 7 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Finalmente nella vostra casa regna la pace e siete aperti al dialogo. La forma fisica sta tornando: cercate di mantenere così le vostre energie!

Oroscopo Branko Leone: Oggi avete più fiducia in voi stessi e state iniziando a trasformare tutti i sogni in realtà. Bene la forma fisica, cercate di gestire la vostra energia con abilità!

Oroscopo Branko Vergine: Siete preoccupati per gli altri, volete per forza dare il vostro aiuto. Da un punto di vista fisico, cercate di assumere più vitamine: avete bisogno di energia!

Oroscopo 7 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Siete un po’ tra le nuvole, avete troppi pensieri e vi state distraendo. Cercate di non agire di fretta, avete delle idee sì, ma meglio mantenere la calma!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi meglio non pensare al passato, basta: bisogna lasciarlo andare via. Attenzione ai rapporti con gli altri, forse state forzando troppo le cose!

Oroscopo Branko Sagittario: Riscontri positivi in arrivo, ci sono delle belle soddisfazioni dopo tutti gli sforzi. Attenzione solo alle piccole malattie psicosomatiche: meglio capire la causa!

Oroscopo 7 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi volete fare la pace, siete in ottima compagnia e di buon umore. Attenzione a fare sport: rischiate di farvi male senza volerlo con alcuni esercizi!

Oroscopo Branko Acquario: Giornata intensa, tutta da vivere, ma cercate di non stare sempre fermi sulle vostre posizioni. Ora siete consapevoli del vostro corpo: ascoltatelo di più!

Oroscopo Branko Pesci: L’atmosfera attorno a voi è piacevole, accogliente. Dal punto di vista fisico meglio praticare sport e migliorare la circolazione. Anche una passeggiata all’aria aperta va bene!