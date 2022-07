Oroscopo Branko 7 luglio: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Branko giovedì 7 luglio 2022. Siamo già a più di metà settimana e sta per iniziare un’altra, calda giornata del mese di luglio. Giugno è davvero volato, chissà cosa accadrà a luglio. Questo caldo sicuramente non ci farà mancare la voglia di andare al mare e di un po’ di ombra. Ma oggi è finalmente giovedì e dobbiamo essere carichi. Non siete curiosi di sapere cosa accadrà? Ci saranno segni più fortunati di altri? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata è un po’ nervosa, cerca di non riversare sugli altri eventuali malumori. Bene le collaborazioni, sii diplomatico e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Branko Toro: Bella questa vitalità, hai voglia di sperimentare e metterti in gioco. La tua verve non passerà inosservata, se c’è una trattativa in stand by chiudila entro domani.

Oroscopo Branko Gemelli: Non escludo piccoli screzi con il partner ma nulla che non si possa risolvere con un costruttivo dialogo. Stai lontano da inutili polemiche sul lavoro.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: La stanchezza si fa sentire, il lavoro ultimamente ti assorbe ma sono in arrivo delle belle soddisfazioni. Se di recente hai conosciuto una persona carina coltiva il rapporto.

Oroscopo Branko Leone: Oggi non alimentare inutili polemiche sul lavoro, gioca di diplomazia e se devi chiedere qualcosa fallo entro i prossimi due giorni.

Oroscopo Branko Vergine: Una bella grinta caratterizza questa giornata! Apparirai letteralmente irresistibile agli occhi degli altri, approfitta di questo benestare per avanzare una richiesta che avevi nel cassetto da troppo tempo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: La giornata ti vede protagonista, fruttuose collaborazioni in vista. Hai delle preziose intuizioni, fai sentire la tua voce. Se sei single guardati intorno.

Oroscopo Branko Scorpione: Sei un fiume in piena di idee! Sul lavoro la tua intraprendenza verrà apprezzata mettendoti in buona luce con capi e referenti.

Oroscopo Branko Sagittario: Cerca di non essere eccessivamente polemico oggi, se qualcosa non va come desideri non imputarti e conta fino a dieci prima di parlare, alle volte sei molto diretto e questo potrebbe urtare la sensibilità di una persona.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Rispetto a qualche settimana fa ti senti decisamente più leggero, la tia serenità ne giova! Se hai conosciuto una persona carina, con il tempo potrebbe rivelarsi un solido pinto di riferimento.

Oroscopo Branko Acquario: L’umore oggi è altalenante, un po’ di alti e bassi caratterizzano questa giornata che astrologicamente parlando rimane comunque positiva. Recupero da questa sera.

Oroscopo Branko Pesci: Sei un segno molto romantico e alle volte hai bisogno delle conferme del partner, altrimenti vacilli e non riesci a capire se tiene davvero a te. Sul lavoro, favorite le nuove collaborazioni, qualcosa si sta finalmente smuovendo!