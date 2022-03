Oroscopo Branko 7 marzo 2022: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 7 marzo 2022. Il weekend è alle spalle, ormai bisogna iniziare una nuova settimana e si deve ripartire con il lunedì. Questo vuol dire che si deve ritornare al lavoro, gli studenti a scuola o all’Università: insomma, la routine di sempre. Ma come andrà questa giornata? Si inizierà con il piede giusto o ci saranno già i primi ostacoli da superare? Non ci resta che capirlo con le previsioni dell’astrologo Branko. Lui che metterà la parola fine a ogni nostro dubbio!

Oroscopo Branko Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi attorno a te c’è un po’ di agitazione, non riesci a concentrarti sul lavoro, su quello che è davvero importante per te. Anche se è complicato, devi cercare di non consumare le energie e di essere diplomatico: piangersi addosso non porta da nessuna parte!

Oroscopo Branko Toro: A volte vivi in un mondo tutto tuo, ma oggi non puoi scappare dalla realtà. Cerca di capire cosa è davvero importante, creati in mente una scala delle priorità prima di agire!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei creativo, più del solito e faresti bene a metterti in società con qualcuno. Sei bravissimo, hai energia da vendere e chi ti sta vicino lo sa bene!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Hai tantissimi impegni da portare avanti e forse poco tempo. Per questo, un solo ritardo potrebbe scombussolare i piani: devi capire che ogni tanto bisogna dire di no. Rischi di fare tanto e male!

Oroscopo Branko Leone: Hai paura del futuro, non conosci bene i tuoi limiti e a volte pensi di esserti spinto oltre. Meglio mantenere la calma perché ora le responsabilità ci sono!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi chi ti sta vicino capisce tutte le tue idee, ma forse è meglio se stai con i piedi per terra. Devi condividere le tue idee, i tuoi pensieri: forza, è arrivato il momento di mostrare a tutti quanto vali!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Hai voglia di isolarti, di trascorrere un po’ di tempo da solo. Ma a parte la noia, devi capire che non puoi scappare dalle responsabilità. Ora cerca di fare quello che più ti piace!

Oroscopo Branko Scorpione: Buone notizie in amore perché si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel e il cielo ti sorride. Presto dovrai fare i conti con un cambiamento, ma ricorda che è tutto nelle tue mani: sei tu che decidi!

Oroscopo Branko Sagittario: Stanno succedendo davvero tante cose attorno a te, non puoi viaggiare con la fantasia e stare con la testa tra le nuvole. Devi essere concreto, realista e capire qual è la scelta migliore per risolvere i problemi!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi vorresti solo nasconderti, ma non puoi isolarti. Lavorare con gli altri ti aiuta, ti dà forza. E ne hai bisogno!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi devi ascoltare il tuo corpo, prenderti cura di questo. Meglio condividere le emozioni, lasciarsi andare: sei dell’umore giusto per farlo!

Oroscopo Branko Pesci: In questo lunedì di marzo sei alla ricerca di una persona per confidarti, ma attenzione: non puoi raccontare tutto di te a tutti. Devi trovare una soluzione, ma non puoi piangerti addosso a vita!