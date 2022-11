Oroscopo Branko 7 novembre 2022: le previsioni di lunedì segno per segno

Oroscopo Branko lunedì 7 novembre 2022. Il weekend, purtroppo, è alle spalle: il tempo vola e il fine settimana è andato. Ora, quindi, non ci resta che dare il benvenuto a una nuova settimana, la prima completa di novembre. Le temperature sono in calo, l’inverno pare stia facendo davvero capolinea, dopo un ottobre quasi estivo. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Qualcuno, sul lavoro, riceverà una bella proposta da cogliere al volo? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko. Che non delude mai!

Oroscopo Branko 7 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Finalmente lo stress è alle spalle e oggi dovrai solo dedicare un po’ di tempo a te stesso e alle persone che ti vogliono bene. Sei ottimista, ma occhio agli sbalzi di temperatura: devi proteggerti dal freddo perché sei un po’ fragile in questo periodo!

‎Oroscopo Branko Toro: Bene la forma fisica e psicologica, quindi devi continuare così perché le sorprese sono dietro l’angolo. Cerca di circondarti di positività perché in questo periodo hai bisogno di tanto calore!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Hai finalmente fiducia nel prossimo e ti stai lasciando andare, anche con gli amici. Continua così perché la strada è quella giusta: cerca, però, di ricaricare le batterie perché devi ricominciare!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Hai bisogno di evadere, di libertà, ma oggi meglio non fare scelte e prendere decisioni avventate. Devi mantenere la calma e ricaricare un po’ le batterie: che ne dici di riposarti?

Oroscopo Branko Leone: Basta con le polemiche e le discussioni: devi andare avanti e superare gli ostacoli. Il passato è alle spalle, il presente è da vivere. Oggi cerca di dedicare il tuo tempo alle tue passioni, a quello che ami fare!

Oroscopo Branko Vergine: Bene i contatti con gli altri, ti aiuteranno e le opportunità sono dietro l’angolo. Favoriti gli incontri, le nuove amicizie. Devi, però, staccare un po’ la spina dal lavoro e riposarti per ricominciare alla grande!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: I progetti ci sono, le idee non ti mancano, ma devi evitare le discussioni e le polemiche sul lavoro. Discutendo non ottieni i risultati, devi parlare e confrontarti con chi ti sta accanto!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei al centro dell’attenzione, i riflettori sono puntati su di te. Ma devi evitare le discussioni perché rischi di sprecare energia, che sarebbe utile per altro. Non temere perché le idee ci sono e prima o poi arriveranno le soddisfazioni!

‎Oroscopo Branko Sagittario: La quotidianità ti sta stretta, vuoi evadere e pensare ad altro. Il problema è uno: sei distratto e frettoloso. Devi mantenere la calma e prendere le distanze da ciò che ti rende nervoso!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La fortuna è dalla tua parte, quindi non devi avere paura. Cerca di mantenere la calma e di non isolarti: hai bisogno di stare insieme agli altri e alle persone che ti amano per vincere!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi ti toccherà parlare e confrontarti per evitare discussioni e fraintendimenti. Ti stai lasciando andare alle emozioni, ma cerca di non farti prendere dal panico. Occhio, inoltre, alla dieta e agli eccessi in tavola!

Oroscopo Branko Pesci: L’equilibrio non ti manca, ma sei un po’ stanco e sul lavoro hai veramente tante responsabilità. Cerca di mantenere la calma e di trascorrere una giornata in totale relax: ne hai davvero bisogno per ricaricare le batterie!