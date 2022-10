Oroscopo Branko 7 ottobre 2022: le previsioni di venerdì segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 7 ottobre 2022. Il tempo vola e siamo già arrivati a venerdì, quindi al weekend che presto farà capolino nella nostra quotidianità. Molti oggi staccheranno la spina dal lavoro, altri dovranno pazientare un po’ e attendere la giornata di domani per riposarsi e trascorrere un fine settimana, magari in famiglia. O facendo un gita fuori porta. Ma come andrà questa giornata, soprattutto sul fronte sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, puntuale con le sue anticipazioni.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Hai talento da vendere, lo sai e oggi dovrai dimostrare chi sei e quanto vali. La fortuna è dalla tua parte, hai finalmente ritrovato la serenità: continua così, la strada è quella giusta!

‎Oroscopo Branko Toro: Sei ottimista, intraprendente, energico e chi ti sta attorno se ne sta accorgendo giorno dopo giorno. Bene anche la forma fisica!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Basta con le preoccupazioni: non puoi risolvere i problemi di tutti, devi pensare a te stesso e ai tuoi obiettivi. E devi ritrovare la calma!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Cerca di lavorare di più, di restare concentrato su quella che è la tua vita. Le discussioni sono dietro l’angolo, quindi non devi essere istintivo: faresti bene a riflettere di più!

Oroscopo Branko Leone: Hai voglia di circondarti di bambini, di giovani: con loro ti senti te stesso, senza maschere. Devi capire che non sei invincibile: anche tu hai bisogno di chiedere aiuto!

Oroscopo Branko Vergine: Sai chi sei, quanto vali e oggi riuscirai a farlo vedere a tutti. Che ne dici di rilassarti in questo venerdì e di trascorrere qualche ora in casa, in famiglia?

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di assaporare questa giornata: sei affascinante, chi ti sta vicino ti vuole bene, ma a volte sei un po’ impaziente. E non va bene!

Oroscopo Branko Scorpione: Cerca di mantenere il sangue freddo per superare gli ostacoli: solo così riuscirai a risolvere i tuoi problemi. Bene la forma fisica!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Occhio al passato perché ti sta tormentando. Devi andare avanti, proiettarti verso il futuro: ascolta di più il tuo corpo e cerca di capire quali sono le tue priorità!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Basta con le polemiche, devi pensare ad altro: fai bene a dire quello che pensi, ma fallo con calma. E cerca di abbandonare le cattive abitudini!

Oroscopo Branko Acquario: Le buone notizie stanno per bussare alla tua porta. Finalmente hai trovato la serenità che meriti, ma occhio alla dieta. E all’alimentazione!

Oroscopo Branko Pesci: Dovrai risolvere un problemino, ma hai bisogno di mantenere la calma. La fretta non è mai la giusta alleata!