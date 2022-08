Oroscopo Branko lunedì 8 agosto 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko lunedì 8 agosto 2022. Lunedì, è iniziata una nuova settimana di questo caldissimo Agosto. Avete già dei programmi? Scommetto però che siete tremendamente curiosi di sapere come andrà questa caldissima giornata sul fronte sentimentale e professionale? Ci saranno segni che dovranno accogliere a braccia aperte le nuove occasioni? O ci sarà ancora chi dovrà pazientare e sgomitare un po’ per farsi notare? Scopriamo tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi è un giornata un po’ particolare. Ci sono diverse cose da sistemare ma se hai pazienza si risolverà tutto presto.

Oroscopo Branko Toro: Ci saranno delle sorprese inaspettate nel weekend. Preparati a vivere una delle serate più memorabili dell’estate.

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei più produttivo del solito. Finalmente, dopo tantissimi sacrifici, stai avendo tutto quello che meriti.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Sono stati giorni difficili ma col tempo risolverai tutto. Questa settimana hai le stelle a favore, approfittane!

Oroscopo Branko Leone: Oggi è il giorno giusto per dichiararti. Hai bisogno di qualcuno che possa rimanere al tuo fianco e che sia fedele.. sai già che fare.

Oroscopo Branko Vergine: Chiama le tue amiche e organizza la serata che tanto aspetti, non te ne pentirai!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Hai nuove chance per incontrare qualcuno capace di sorprenderti.

Oroscopo Branko Scorpione: Tantissime novità da Settembre. Goditi tutto Agosto con la spensieratezza che ultimamente ti manca!

Oroscopo Branko Sagittario: Ancora un po’ di pazienza e avrai tantissime novità. Continua a credere in te stesso come in quest’ultimo periodo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Ci saranno nuove opportunità lavorative. Questa volta, sceglile in base a ciò che ti fa star bene. Sarai capito da tutti.

Oroscopo Branko Acquario: Stanno arrivando giornate di ‘fuoco’ a lavoro ma molto producenti. Non scoraggiarti.

Oroscopo Branko Pesci: Hai bisogno di più sicurezze da parte del tuo partner. La distanza non vi aiuta e hai un po’ di dubbi. Non ha senso però prendere delle decisioni in questo momento.