Oroscopo Branko 9 marzo 2022: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 9 marzo 2022. E’ arrivato mercoledì, siamo nel bel mezzo della settimana e tutto sta procedendo. Speriamo secondo i piani. Ma come andrà questa giornata in amore e sul lavoro? Ci saranno segni più fortunati di altri ora che il weekend si avvicina? La festa della donna è alle spalle, adesso non ci resta che goderci questo giorno. Ma scopriamo cosa succederà e cosa ha in serbo per tutti noi il cielo con le previsioni dell’astrologo Branko.

Oroscopo Branko Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Sai come brillare, come emergere e sei ammirato e stimato da chi ti circonda. Sono tanti quelli che vogliono conoscerti, divertirsi con te: cerca di non allontanarti dalle priorità della tua vita. Vai avanti per la tua strada dando il giusto peso a tutto!

Oroscopo Branko Toro: Forse devi smettere di scavare nella tua vita, meglio mettere in pratica le idee. Cerca di andare oltre, di ricominciare da zero a testa alta. Forza, è il tuo momento!

Oroscopo Branko Gemelli: Fai bene ad essere sicuro di te stesso, ma attenzione a non viaggiare troppo con la fantasia. Non c’è bisogno di vendicarsi, non hai la necessità di umiliare qualcuno per emegere!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Hai chiuso le porte al passato. E per fortuna! Ora devi cercare di rimettere in gioco la tua creatività, di pensare in grande in vista del futuro.

Oroscopo Branko Leone: Fai bene a socializzare, non devi isolarti e chiuderti nel tuo mondo perché questo potrebbe avere effetti negativi sul lavoro. Occhio alle relazioni, cerca di concentrarti di più e tutto andrà bene!

Oroscopo Branko Vergine: La tua testa è già al prossimo weekend perché hai tanto lavoro da fare, progetti da portare avanti. Forse riuscirai a evitare qualche problema, ma meglio se ti rilassi. Solo così riuscirai a ripartire!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi faresti bene a rompere con la quotidianità perché non riesci a vivere spensierato e con leggerezza. Forse hai troppi problemi, pensieri che stai rimandando da tempo!

Oroscopo Branko Scorpione: Chi ti sta attorno ti ama, adora la tua energia e il tuo modo di fare. Sei affascinante, ma cerca di non essere frettoloso e di rapportarti con persone sbagliate!

Oroscopo Branko Sagittario: In questo periodo sei un po’ chiuso in te stesso, non riesci ad andare avanti. L’introspezione fa bene, ma a volte bisogna tornare anche con i piedi per terra, alla realtà. Non è il momento giusto per accontentare chi ti sta vicino!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Bene, ora hai finalmente le idee chiare su quello che vuoi fare. Forse sei un po’ stravolto, meglio ragionare prima di agire!

Oroscopo Branko Acquario: Non sei in ottima forma, forse il passato ti impedisce di concentrarti sul presente. Ed è un peccato perché tu sai cosa vuoi, ma ora non riesci ad andare avanti. Cerca di fare tutto con calma!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi non sei molto spensierato, hai problemi in famiglia: cerca, però, di non far sì che l’ansia si riversi su di te e su tutti gli aspetti della tua vita. Faresti bene ad andare avanti, ad ascoltare i consigli di chi ti ama e farebbe di tutto per te!