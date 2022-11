Oroscopo Branko 9 novembre 2022: le previsioni di mercoledì segno per segno

Oroscopo Branko mercoledì 9 novembre 2022. Siamo nel bel mezzo della settimana di novembre, oggi è mercoledì, ma il weekend è ancora troppo lontano. Nonostante il tempo voli. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e/o sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno dovrà sgomitare per farsi valere? Non ci resta che scoprire cosa succederà, su tutti i fronti, con l’amato astrologo Branko, puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko 9 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi riuscirai a fare passi in avanti, ma devi anche un po’ riposarti: l’energia c’è, non ti manca, ma devi metterti in testa che non puoi fare troppe cose contemporaneamente!

‎Oroscopo Branko Toro: Il successo sta per bussare alla tua porta, ma devi mantenere la calma perché la fretta non aiuta. Ottima la forma fisica, ma sei un po’ stanco: che ne dici di riposarti di più?

‎Oroscopo Branko Gemelli: Basta discutere e mettere il broncio: è arrivato il momento di chiarire e di fare pace con qualcuno. Questo ti aiuterà anche ad andare avanti, ma occhio alla dieta e agli eccessi in palestra!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Chi ti sta vicino ti ama e la Luna è dalla tua parte. Sei felice, spensierato, ma a fine giornata ti sentirai stanco e ci sta. Cerca di dormire un po’ di più e di ricaricare le batterie prima di ricominciare!

Oroscopo Branko Leone: Non devi essere cinico, ma devi aprirti a nuove possibilità e dire quello che pensi senza ferire chi ti sta vicino. E ti ama. Cerca di mantenere la calma e di non far vacillare l’equilibrio che hai raggiunto!

Oroscopo Branko Vergine: Sai cosa vuoi e come vuoi ottenerlo, quindi vai avanti così. Ma senza esagerare. A volte bisogna fare compromessi e usare la diplomazia!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi tutto attorno a te è calmo e questo ti rasserena. Cerca di concentrarti su quello che è davvero importante e prioritario, senza pensare alle discussioni!

Oroscopo Branko Scorpione: Il tempo vola. E tu lo sai bene. Devi imparare, però, a contare fino a dieci e a mantenere la calma: gli eccessi non portano da nessuna parte!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Hai tante idee, molti progetti, ma devi dimenticare il passato e superarlo per andare avanti. Non puoi pensare a quello che è stato!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Bene i rapporti con gli amici, ma occhio ai movimenti che fai e agli sforzi fisici: rischi di farti male!

Oroscopo Branko Acquario: Non devi pensare al passato, che non puoi cambiare. Devi imparare dagli errori commessi e andare avanti. Cerca di rilassarti un po’, di non pensare a tutte le responsabilità che hai: per un attimo puoi metterle da parte!

Oroscopo Branko Pesci: Sei in ottima forma fisica e psicologica: continua così, devi sorridere e andare avanti. Senza pensare al passato e ai dolori che hai vissuto.