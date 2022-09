Oroscopo Branko 9 settembre 2022: le previsioni segno per segno di venerdì

Oroscopo Branko venerdì 9 settembre 2022. Finalmente è venerdì: un giorno atteso da molti, soprattutto quelli che non vedono l’ora di staccare la spina dal lavoro, chiudere l’agenda e rimandare ogni impegno al lunedì. Il weekend, d’altra parte, si avvicina: non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata anche sul fronte sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Sei ottimista, finalmente hai raggiunto il tuo equilibrio: purtroppo, però, questo momento idilliaco prima o poi giungerà al capolinea. Quindi, meglio approfittarne!

‎Oroscopo Branko Toro: Sei perspicace, sai bene quello che vuoi e sai come raggiungere i tuoi obiettivi. Cerca, però, di mantenere la calma e di non sbagliare strada!

‎Oroscopo Branko Gemelli: La giornata sarà un po’ movimentata, soprattutto dal punto di vista economico. Cerca di mantenere la calma, di ponderare bene le scelte e di evitare le spese pazze, quelle inutili!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Stai già pensando a cosa fare nel prossimo weekend: ma perché? Devi pensare al presente, a questi giorni, senza dimenticare quelli che sono i tuoi obiettivi!

Oroscopo Branko Leone: Sei un po’ impulsivo, agisci sempre senza pensare e a volte sbagli. Per non fare errori devi riflettere perché ora ti toccherà prendere decisioni importantissime!

Oroscopo Branko Vergine: Sei un po’ triste, impulsivo e non sai bene come agire in questo periodo. Cerca di capire perché, di andare a fondo e di scoprire anche i lati più nascosti di te stesso!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Hai bisogno di buttarti a capofitto, di prendere una decisione importante: non stavi aspettando altro. Occhio, però, a come agisci: non puoi essere sempre impulsivo!

‎Oroscopo Branko Scorpione: Chi ti sta attorno ti ama: tu sei gentile, cortese, sempre disponibile. E le persone ti voglio bene, ma cerca di non essere troppo buono: c’è chi potrebbe approfittarsene!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Hai tanti impegni lavorativi da portare a termine e non sai bene da dove iniziare. Cerca di pianificare tutto, di organizzarti!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cerca di essere più libero, di avere meno pensieri. Chi ti sta accanto ti conosce, sa come sei fatto: non puoi tappare le ali a tutti!

Oroscopo Branko Acquario: Non hai forze, oggi sei un po’ giù di morale. Cerca di mantenere la calma perché la giornata parte male, ma potrebbe migliorare: tutto dipende da te!

Oroscopo Branko Pesci: Hai bisogno di prendere una decisione: devi essere coraggioso e rischiare. Prima, però, cerca di riflettere: tu sai bene chi sei e quanto vali!