Oroscopo Branko aprile 2023, quali sono i segni fortunati: le previsioni e la classifica

Oroscopo Branko aprile 2023. Ancora pochi giorni e saremo pronti a dare il benvenuto ad aprile! La primavera finalmente è arrivata, le giornate sono più lunghe e la voglia di trascorrere del tempo con chi si ama è letteralmente triplicata! Tuttavia, gli impegni quotidiani, lavorativi e non, rendono difficile trovare un giusto equilibrio tra vita privata e professionale ma con il supporto delle stelle ogni compito diviene più leggero. Quali saranno i segni fortunati del mese di aprile e invece quelli che ci metteranno più tempo ad ingranare? Ed ancora, come andrà l’amore? E il lavoro? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni, segno per segno, dell’amato astrologo Paolo Fox che non delude mai!

Le previsioni di Branko per il mese di aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo aprile Ariete: In questo mese alcune sfide saranno pronte a fare capolino nella vostra vita ed anche se talvolta la stanchezza prenderà il sopravvento alla fine ne uscirete vincitori. In amore avete bisogno del supporto del partner, cercate di trascorrere più tempo insieme. Perché non organizzate una bella gita fuori porta?

Oroscopo aprile Toro: Nel corso di queste settimane dovrete scendere a compromessi. Infatti, trovare un accordo non è sempre possibile ma la vostra diplomazia vi farà ottenere dei risultati che non credevate di raggiungere. Attenzione però a non alimentare inutili polemiche. Con la primavera l’amore si risveglia, nuovi incontri favoriti.

Oroscopo aprile Gemelli: Sul lavoro gli impegni e le responsabilità non mancheranno ma avrete anche modo di dimostrare ad un capo il vostro valore. Avete delle buone intuizioni, portatele avanti! In amore se sei indeciso tra due persone attenzione a non tirare troppo la corda, tenere il piede in due scarpe non giova.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo aprile Cancro: In questo mese di aprile le novità soprattutto in campo professionale non mancheranno! Potrete raggiungere degli obiettivi che fino a poco fa vi sembravano impensabili! Andate dritto per la vostra strada e non lasciate che l’insicurezza prenda il sopravvento. In amore, i single potrebbero tornare ad emozionarsi. Le conoscenze nate da poco hanno una marcia in più.

Oroscopo aprile Leone: Sul lavoro questo è il momento migliore per mischiare le carte in tavola e rimettersi, finalmente, in gioco! Una nuova occasione professionale è pronta ad investire la vostra vita spazzando via l’apatia di questi mesi. In amore invece cerca di dare maggiori attenzioni al partner, altrimenti il rischio è quello di dar vita a dei malcontenti e delle ferite difficili da sanare.

Oroscopo aprile Vergine: Il mese di aprile vi vede un po’ incerti dal punto di vista economico, qualche spesa di troppo sta minando la vostra serenità. Cercate tuttavia di analizzare le cose in modo razionale e piano piano tutti i tasselli del puzzle si ricomporranno. In amore, le coppie di lunga data stanno attraversando un momento particolare. Mai come adesso è necessario rimanere uniti.

Oroscopo Branko del mese di aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo aprile Bilancia: Il comportamento di alcune persone a voi vicine ha destato in voi qualche malumore e dubbio di troppo. Cercate tuttavia di scavare maggiormente a fondo, solo così potrete capire in quale direzione far andare un rapporto, sia esso di amore o di amicizia. Sul lavoro se è vero che le cose da fare non mancano anche le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo aprile Scorpione: Siete molto testardi sul lavoro ma ricordate che ogni tanto è bene anche ascoltare il parere di una persona a voi vicina, potrebbe aiutare a vedere le cose in modo diverso. Mostratevi comprensivi e tutti i nodi verranno al pettine. Momento positivo per i single, le occasioni di incontro non mancheranno ma attenzione a non avere il piede in due scarpe.

Oroscopo aprile Sagittario: In questo mese di aprile le sfide e gli ostacoli da superare non mancheranno ma alla fine ne uscirete vincitori. Una grande grinta caratterizzerà la vostra persone e anche gli impegni più gravosi risulteranno semplici. In amore c’è un po’ di indecisione, se ti interessa una persona perché non ti butti?

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo aprile Capricorno: Sul lavoro sono possibili dei rallentamenti ma non preoccupatevi, anche dei piccoli stop possono rivelarsi funzionali per esplorare nuove e più proficue strade. In amore ci vuole maggiore prudenza. Le coppie di lunga data potranno andare incontro a qualche malcontento di troppo, conta fino a dieci prima di esporti e cerca di non dare adito a sterili polemiche.

Oroscopo aprile Acquario: Sul lavoro le responsabilità e gli impegni non mancano e questo talvolta ti crea una certa agitazione. Cerca però di non abbandonarti ad inutili ansie e guarda le cose da un punto di vista diverso. In fondo, come recita il detto, non tutto il male viene per nuocere. Il cuore torna, finalmente ad emozionarsi. Una persona carina è entrata nella tua vita. Non fartela scappare.

Oroscopo aprile Pesci: In questo mese di aprile è come se foste ad un bivio ma scelta spetta solo a voi. Attenzione però a non rimuginare troppo sul passato, alle volte è bene seguire l’istinto e lasciarsi andare alle emozioni. Periodo positivo per i sentimenti, nuove persone sono entrate nella tua vita rendendola decisamente più frizzante. I nuovi legami hanno una marcia in più e con il passare del tempo si riveleranno preziosi.