Oroscopo Branko di oggi giovedì 26 maggio: tutto quello che accadrà secondo le stelle

Oroscopo Branko giovedì 26 maggio 2022. Un ultimo sforzo e saremo giunti anche questa volta, incolumi, al tanto sognato fine settimana. Dopo tanti giorni di fatiche e spossatezza lavorativa, nonché sociale. Anche oggi vi aspetta un’incredibile giornata, però, perché ogni momento può rappresentare potenzialmente una svolta nella vita. A dirlo è il nostro caro astrologo Branko, che anche oggi ci propone le sue previsioni.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: una giornata che inizia proprio con il piede giusto. Che ne dite di prenderla come viene?

Oroscopo Branko Toro: l’amore non va mai confuso con l’amicizia, anche se, a dire il vero, una cosa non esclude l’altra nella vita.

Oroscopo Branko Gemelli: il vostro partner sembra stanco, fate qualcosa per aiutarlo. Il lavoro procede a gonfie vele questa settimana

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: siete in una fase di calo, ma nel pomeriggio potrete già vedere qualche cambiamento in positivo. Non scoraggiatevi.

Oroscopo Branko Leone: la passione alle volte può risultare soverchiante, cercate di dominarla prima di fare qualche mossa azzardata.

Oroscopo Branko Vergine: gli amici vi stimano, e il partner vi ama: cosa volete di più? Sul lavoro sapete che non state dando il massimo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: l’amore è ancora lontano, ma non per questo non potrete vivere esperienze interessanti nel fine settimana.

Oroscopo Branko Scorpione: che ne dite di organizzare un bel fine settimana last minute? Si, ma fate attenzione all’alimentazione.

Oroscopo Branko Sagittario: le stelle vi sorridono, oggi vi sentite in gran forma e capaci di grandi cose.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: la Luna vi strizza l’occhio, è una fase interessante per l’amore. Attenti a non strafare sul lavoro.

Oroscopo Branko Acquario: state ancora rimuginando su qualcosa, cercate di affrontare la situazione. Il lavoro vi darà presto delle soddisfazioni.

Oroscopo Branko Pesci: Siete ancora nel bel mezzo della tempesta, ma tenete dura: quel che non vi uccide, certamente vi renderà più forti e consapevoli.