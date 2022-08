Oroscopo Branko domenica 14 agosto 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko domenica 14 agosto 2022. Siamo finalmente arrivati alla domenica, che oggi è ancora più speciale perché per molti sarà lunga. Sì, perché la prossima settimana inizierà con un giorno di festa, quello di Ferragosto, quindi in tanti staccheranno la spina dalla quotidianità di sempre e dal lavoro. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa calda giornata sul fronte sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri, che avranno modo di incontrare finalmente l’anima gemella? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei felice, di buon umore, ma chi ti sta vicino è un po’ stanco e nervoso. Cerca di mantenere la calma e di rimandare le decisioni, quelle importanti, in un secondo momento!

Oroscopo Branko Toro: Le cose semplici non fanno per te: tu ami il rischio, il pericolo. E oggi ti stupirai di te stesso e delle tue capacità!

Oroscopo Branko Gemelli: Cerca di non distrarti, di guardarti al futuro con l’energia che hai e di pensare positivo. Questa è la carta giusta e vincente per vincere ogni sfida!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi hai carisma da vendere, ma devi cercare di mantenere la calma per capire cosa è davvero importante nella tua vita. Prima di giudicare meglio conoscere una persona!

Oroscopo Branko Leone: Sei sempre propositivo e sai come risolvere ogni problema per andare avanti. Occhio, però, hai tanto lavoro da ‘smaltire’ e troppe responsabilità che ti rendono nervoso e impaziente!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi sei positivo, hai energia che fa invidia e sei in grado di affrontare anche le questioni più complicate. Cerca di essere concentrato sul lavoro e le soddisfazioni non mancheranno!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Bisogna fare delle scelte, ma a te piacciono le cose semplici. Forza, con un po’ di determinazione e coraggio riuscirai a risolvere ogni problema!

Oroscopo Branko Scorpione: Chi ti sta accanto è schietto, sincero, ma tu devi mantenere la calma perché arrivare a decisioni affrettate non è la scelta migliore. Ti piace qualcuno? Bene, pensaci e poi buttati!

Oroscopo Branko Sagittario: Cerca di lasciarti andare alle nuove emozioni e di rilassarsi. Attenzione, però, a non ferire chi ti sta vicino e ti vuole bene per come sei!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Gli amici per te, nella tua vita, sono fondamentali, ma oggi con loro avrai dei problemini da risolvere. Fai bene a essere sempre diretto, con rispetto!

Oroscopo Branko Acquario: Non sei dell’umore giusto, non sopporti i giudizi affrettati, ma tu sei forte e non ti perdi d’animo. Hai degli obiettivi? Bene, cerca di avere in mente anche dei limiti per non sbagliare e proseguire sulla strada, che è quella giusta!

Oroscopo Branko Pesci: Attenzione a chi ti sta vicino: si mostra gentile e affabile, ma non lei. A volte tu sei misterioso, ambiguo, ma la verità è un’altra: non ti fidi e molti ancora non hanno ben capito come sei fatto. E cosa cerchi!