Oroscopo Branko domenica 16 ottobre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko domenica 16 ottobre 2022. La settimana è finita, siamo arrivati finalmente a domenica e oggi non ci resta che staccare la spina dal lavoro. E rilassarci. Magari in famiglia o concedendoci qualche ora per noi stessi. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata anche e soprattutto sul fronte sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri? Qualcuno riceverà una bella sorpresa e concluderà in bellezza la settimana, prima di ricominciare con la quotidianità di sempre? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato e puntuale astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Lasciati andare alle emozioni, senza paura. Attorno a te sta succedendo veramente di tutto, ma tu non devi e non puoi perdere il focus, la calma: continua così!

‎Oroscopo Branko Toro: Il tuo buon senso ti aiuterà e ti farà uscire da una situazione un po’ complicata. Cerca di mantenere a bada il nervosismo: oggi non puoi essere istintivo!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Devi fare nuove conoscenze, lasciarti andare a nuove amicizie. Non perdere tempo con persone che ti remano contro, finiresti solo per sprecare la tua energia. Che è preziosa!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Oggi sei ottimista, energico, ma ti toccherà fare una scelta importante. Prima che ne dici di riposarti un po’? Ne hai davvero bisogno!

Oroscopo Branko Leone: Devi fare, finalmente, chiarezza nel tuo cuore: non puoi più rimandare, c’è chi aspetta una risposta da te. L’ottimismo c’è, il tuo sorriso e contagioso e la giornata promette bene!

Oroscopo Branko Vergine: Il clima attorno a te è un po’ teso, ma tu devi cercare di andare oltre e ritrovare la calma. Hai bisogno di riposarti un po’, basta con questa agitazione!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei libero di fare quello che vuoi, senza pensare troppo. Bene la sfera economica: hai tante idee, devi solo metterle in pratica. E passare dalle parole ai fatti!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei determinato come non mai e presto qualcuno manterrà la promessa che ti ha fatto. Ma basta con questo orgoglio: mettilo da parte!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Chi ti sta attorno ti ama, devi circondarti di queste persone. E devi prenderti cura di te stesso, del tuo corpo. Quale giorno migliore per farlo se non la domenica?

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei molto generoso, affabile, ma cerca di non fidarti sempre degli altri senza conoscerli. Bene la forma fisica!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi, forse, dovrai fare i conti con qualche ostacolo: non temere, ce la farai a superarli. L’energia non ti manca!

Oroscopo Branko Pesci: Bene le amicizie, non puoi chiedere di meglio, ma occhio agli sbalzi di temperatura di questo periodo: il fisico ne risente!