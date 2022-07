Oroscopo Branko domenica 17 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko domenica 17 luglio 2022. Bene, è finalmente domenica: un giorno tanto atteso da tutti perché il lavoro viene messo da parte e l’unica parola d’ordine è: relax. Ma la domenica, si sa, lascia anche un amaro ‘sapore’ in bocca perché quando finisce inizia una nuova settimana, scandita dalla routine di ogni giorno. Ma come andrà questa giornata? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Previsioni Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei di ottimo umore e sei circondato dall’affetto dei tuoi amici. Cerca, però, di restare con i piedi ben saldi a terra: non puoi ‘viaggiare’ sempre con la fantasia!

Oroscopo Branko Toro: Sei felice, sei di ottimo umore, ma questa domenica deve essere all’insegna del relax. Cerca di prenderti cura di te stesso, del tuo corpo e occhio ai movimenti sbagliati!

Oroscopo Branko Gemelli: Ti senti forte, determinato, in grado di superare ogni ostacolo. Occhio però alla dieta: meglio non esagerare e ridurre i grassi!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Cerca di concentrarti sulle tue priorità, su quello che è davvero importante per te. Devi mostrare a tutti chi sei e quanto vali!

Oroscopo Branko Leone: La quotidianità non ti pesa, ma tu non riesci proprio a stare fermo. La vita sedentaria non fa per te, quindi forza fai più sport e attività fisica!

Oroscopo Branko Vergine: Sei felice, spensierato, di buon umore. Tutto va bene, secondi i piani. Ma l’unico consiglio è quello di rilassarti ogni tanto, hai bisogno di curare il fisico!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di mantenere la calma perché la fretta non è mai una buona alleata. Saturno ti aiuterà e l’energia non mancherà!

Oroscopo Branko Scorpione: Favorite le nuove conoscenze. Le idee non ti mancano e hai voglia di metterti in gioco. Bene, ma cerca di dimenticare il passato!

Oroscopo Branko Sagittario: Che ne dici di usare la fantasia e l’immaginazione per evadere un po’ dalla quotidianità? L’energia non ti manca!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi sei di ottimo umore, ma hai bisogno di riposarti. Attenzione ai crampi muscolari!

Oroscopo Branko Acquario: Sei libero, pronto ad accogliere le nuove opportunità. Cerca, però, di mantenere la calma e di essere paziente perché tutti i problemi si risolveranno!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi sarai in grado di risolvere un problema, ma cerca di mantenere la calma e di tenere a bada le emozioni. Che ne dici di comunicare di più e fare chiarezza nel tuo cuore?