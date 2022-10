Oroscopo Branko domenica 2 ottobre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko domenica 2 ottobre 2022. Abbiamo dato il benvenuto al mese di ottobre, che è iniziato col ‘botto’, con il weekend che per molti è sicuramente all’insegna del relax. C’è chi, infatti, ha la fortuna di staccare la spina dalla quotidianità e dal lavoro sabato e domenica e di rilassarsi in famiglia, magari approfittando del tempo libero per una gita fuori porta. Ma come andrà questa giornata, prima di ricominciare la vita di sempre, tra lavoro e studio? Ci saranno segni più fortunati di altri sul fronte ‘sentimentale’ o è tutto piatto e per le sorprese bisognerà attendere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Sei disponibile, affettuoso, pronto ad ascoltare gli altri. Insomma, hai capito che fare la guerra non porta a niente e hai ritrovato la giusta serenità anche con chi ti sta accanto!

‎Oroscopo Branko Toro: Domenica ‘polemica’, quindi occhio alle discussioni: devi mantenere la calma, le opportunità non mancheranno. Bene la forma fisica, ma non stressare la mente!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Tutto attorno a te sta andando troppo di fretta e tu hai bisogno di rallentare il ritmo, di ascoltare gli altri e accettare i loro consigli. Bene, però, la forma fisica e mentale: finalmente c’è il giusto equilibrio!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: La fortuna, finalmente, è dalla tua parte: cerca, quindi, di inseguire i tuoi sogni. Solo così riuscirai a realizzare i tuoi desideri: devi crederci di più!

Oroscopo Branko Leone: Tutto sta procedendo a gonfie vele e non puoi chiedere di meglio. Continua così, spensierato e leggero: basta con le polemiche, se sei stanco riposati!

Oroscopo Branko Vergine: Sei libero, non sopporti le restrizioni, ma devi andare oltre e dare una svolta alla tua vita. Sei sensibile, ma in grado di fare tutto!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Devi credere in te stesso, nelle tue capacità: non puoi screditarti e svalutarti. Tu sei in grado di fare tutto, solo se lo vuoi!

Oroscopo Branko Scorpione: Hai tante idee che ti frullano per la testa e molte saranno vincenti, ma devi credere nel tuo potenziale. E vivere senza problemi, ritrovando il giusto equilibrio!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Non riesci a concentrarti, sei troppo preso dai tuoi impegni. E stai trascurando chi ti vuole bene: cerca di parlare, di fare chiarezza nel tuo cuore.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Hai finalmente chiuso le porte al passato e sei andato avanti. Unico consiglio: non sprecare energie e fiato con persone che non vogliono ascoltare!

Oroscopo Branko Acquario: Riesci, con la tua semplicità e il tuo umore, a superare tutti gli ostacoli. Devi solo disfarti delle cattive abitudini e andare avanti!

Oroscopo Branko Pesci: Chi ti sta accanto ti vuole bene, ti stima, ma tu devi andare oltre. E uscire dalla tua zona di confort. Forza, la giornata promette bene e il cielo ti sorride!