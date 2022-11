Oroscopo Branko domenica 20 novembre 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko domenica 20 novembre 2022. La settimana è giunta finalmente al capolinea, oggi è domenica e per molti questa è una giornata da dedicare totalmente al relax. Alla famiglia e agli affetti, lontano dal lavoro e dalla quotidianità di sempre. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa domenica sul fronte sentimentale? Ci sarà qualcuno che si potrà lasciare andare alla passione e farà incontri piacevoli? Insomma, cerchiamo di ricaricare le batterie prima di ripartire e ricominciare una nuova fredda settimana. Intanto, scopriamo tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 20 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Cerca di mantenere la calma, di non perdere l’equilibrio perché sarebbe un peccato. Bene la forma fisica, c’è chi ti invidia!

‎Oroscopo Branko Toro: Una domenica frenetica, altro che relax. Hai veramente tanti impegni, tanti progetti, ma le soddisfazioni non mancheranno. Fai attenzione, però, agli eccessi!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Stai già pensando al futuro e i progetti non mancano, ma devi anche pensare a te stesso. Approfitta di questa domenica per ascoltare il tuo corpo!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Il clima attorno a te è buono, i rapporti con gli altri stanno migliorando e la fortuna è dalla tua parte. Cerca, però, di non perdere tempo con questioni inutili: sei stanco e devi capire perchè!

Oroscopo Branko Leone: Hai bisogno di dare una svolta alla tua vita, di cambiare un po’ e di rompere con le abitudini di sempre. Occhio, però, alla dieta: a volte esageri con i dolci!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi dovrai affrontare un po’ di ostacoli, ma ci riuscirai perché sei forte e determinato come non mai. L’energia non ti manca, ma devi continuare così!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi devi pensare alla famiglia, ai tuoi affetti: le persone che ti sono vicine hanno bisogno di te. Cerca, però, di mantenere la calma e di riposarti un po’: devi ascoltare il tuo corpo, ti sta mandando dei segnali!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi dovrai stare vicino a un amico, che ha bisogno di te. E del tuo aiuto. Hai bisogno di prendere tempo, di rallentare un po’: che ne dici di dedicare questa domenica al totale relax?

Oroscopo Branko Sagittario: Sei di ottimo umore e oggi ti senti forte, quasi invincibile. Approfitta di questo momento per recuperare il tempo perso, ma occhio alla stanchezza. Che inizia a farsi sentire!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei di ottimo umore e chi ti sta accanto se ne sta accorgendo. Sei positivo, energico, al top della forma e in grado di risolvere tutti i problemi!

Oroscopo Branko Acquario: Basta dubbi e perplessità: la strada è quella giusta, ma non devi distrarti e pensare ad altro. Hai voglia di dare una svolta alla tua vita, ma meglio riflettere prima. E farlo con calma!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi vuoi stare insieme agli altri, hai bisogno di circondarti di belle persone. Ma occhio perché a volte sei un po’ egocentrico e questo aspetto di te infastidisce!