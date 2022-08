Oroscopo Branko domenica 21 agosto 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko domenica 21 agosto 2022. Ferragosto è andato e anche questa caldissima settimana è giunta al capolinea: oggi è domenica, molti sono ancora in ferie. Altri, invece, si stanno godendo questo ultimo giorno prima di riprendere in mano la vita di sempre, tra lavoro e quotidianità. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni dettagliate segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi dovrai fare i conti con qualche cambiamento e scelta difficile, ma nulla ti spaventa e sai bene dove vuoi arrivare. La forma fisica è ottima: approfittane!

‎Oroscopo Branko Toro: ‎Sei ottimista, entusiasta e in grado di superare ogni ostacolo. Chi ti sta vicino, tra amici e colleghi, ti supporta: la strada è quella giusta, devi continuare così!

‎Oroscopo Branko Gemelli: ‎Il periodo promette bene, è importante, ma tu non sopporti chi prende decisioni al posto tuo. Cerca di mantenere la calma, di non essere aggressivo perché potresti ferire chi ti sta vicino e ti vuole bene!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sei impulsivo, ma forse oggi prima di agire devi riflettere un po’ di più, soprattutto sul piano economico. Meglio fare chiarezza e mantenere la calma!

Oroscopo Branko Leone: Oggi viaggerai molto con l’immaginazione, ma ricorda che è importante anche stare con i piedi ben fissi sulla realtà. Che è ben diversa dal sogno!

Oroscopo Branko Vergine: Non riesci ad esprimere quello che provi, hai paura di fare del male a qualcuno, di tradire una confidenza. Meglio essere coraggiosi, solo così riuscirai a risolvere un problema!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Sei forte, hai fiducia nel prossimo e oggi sei più ottimista del solito. Cerca, però, di mantenere la calma perché non tutti la pensano come te. E, soprattutto, non tutti condividono le tue idee!

‎Oroscopo Branko Scorpione: ‎Hai tantissimi impegni e non sai bene come fare per far conciliare tutte le cose. Insomma, oggi è un po’ complicato trovare l’equilibrio giusto!

‎Oroscopo Branko Sagittario: ‎Cerca di prendere le distanze da chi ti fa stare male: tu vuoi essere libero, indipendente. E non sopporti chi sta cercando di tapparti le ali!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi non hai le idee chiare e il consiglio è sempre lo stesso: riflettere prima di agire e prendere qualsiasi decisione! Soprattutto in vista del futuro…

Oroscopo Branko Acquario: Sai bene cosa vuoi fare, conosci le tue capacità, ma il tempo passa e tutto ti sta un po’ sfuggendo di mano. Devi essere più flessibile e meno pignolo!

Oroscopo Branko Pesci: Sei ottimista, hai energia da vendere, ma non puoi (e non devi) sprecarla. Cerca di seguire l’istinto, ma anche di riflettere bene prima di prendere una decisione!