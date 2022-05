Oroscopo Branko domenica 29 maggio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko domenica 29 maggio 2022. Ultima domenica di maggio, anche questa settimana è giunta al capolinea e poi non ci resta che dare il benvenuto, tra qualche giorno, a giugno, quindi alla piena estate. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Avete già delle idee? Mare e amici o totale relax? Scopriamo cos’hanno in serbo per voi le stelle con le previsioni dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Bene, hai tanti progetti e ora devi continuare su questa strada. Sei di ottimo umore, sai come concentrarti e presto arriveranno belle notizie e soddisfazioni!

Oroscopo Branko Toro: Cerca di riflettere, di chiarire alcune questioni che sono rimaste in sospeso e di parlare con le persone che ami. Tutto andrà bene, devi approfittare di questo momento magico1

Oroscopo Branko Gemelli: Attenzione perché le scelte di ora saranno fondamentali per il futuro, quindi pensa bene a come muoverti. Questa giornata è fondamentale, cerca di cogliere al volo tutte le opportunità!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi meglio se vi circondate di tanti amici perché l’amicizia è fondamentale per la tua realizzazione personale e professionale. Che ne dici di raccontarti e ringraziare chi ti ha fatto del bene?

Oroscopo Branko Leone: Domenica di sorprese, di novità, di serenità con le persone che ami. Ora sei sereno, sei felice e stai cambiando tantissimo i tuoi punti di vista su questioni che sembrano insormontabili!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi ti metterai in discussione, ma non devi avere paura di niente: tu sai chi sei, quanto vali e fai benissimo a dire sempre quello che pensi. Forza, a testa alta!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Tu sei sincero, leale, onesto e non hai nessuna intenzione di indossare una maschera. Questo è un pregio, a volte ti si ritorce contro ma fai bene a restare così come sei, fermo nelle tue idee!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei oggettivo, cerchi la chiarezza, ma vuoi anche stare con i piedi per terra. Meglio evitare le discussioni e le follie, che ne dici di rimandare tutto?

Oroscopo Branko Sagittario: Buone notizie per l’amore perché finalmente tutto si sta per risolvere: la passione sta tornando. Così come la voglia di rimetterti in gioco e di incontrare la persona che fa al caso tuo!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi sei un po’ nervoso, non sai bene cosa ti turba. Sei sicuro che si tratta di una cosa importante? Forse sei solo tu che vedi nero, ma devi andare avanti e rialzarti con le tue forze!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi sei sereno, sai bene come mostrare a tutti le tue emozioni. Questo per te è un grande passo in avanti perché ti stai, finalmente, lasciando andare.

Oroscopo Branko Pesci: Ora senti la necessità, più che mai, di staccare la spina, di allontanarti dalla quotidianità. Cerca di prenderti del tempo, di rilassarti e ascoltare di più il tuo corpo. Ne hai davvero bisogno!