Oroscopo Branko giovedì 11 agosto 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko giovedì 11 agosto 2022. Siamo a giovedì, abbiamo superato la metà della settimana e il weekend, quello lungo di Ferragosto, sta per avvicinarsi. Non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte sentimentale? E, invece, come andranno questi ultimi giorni di lavoro (per molti)? Scopriamo insieme a Branko, noto astrologo e sempre puntuale con le sue anticipazioni, quali saranno i segni più fortunati di oggi. E quali sono quelli che dovranno fare i conti con qualche problemino!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Nuove avventure all’orizzonte, tutte da vivere. Hai gli obiettivi ben chiari, sai cosa vuoi raggiungere. Quindi, non devi avere paura, ma devi sognare in grande restando con i piedi ben saldi sulla realtà!

Oroscopo Branko Toro: Buone notizie sul fronte sentimentale: un’amicizia sta per diventare qualcosa di importante. Le persone che ti stanno accanto ti vogliono bene e tu vuoi solo sentirti libero, senza restrizioni di nessun tipo!

Oroscopo Branko Gemelli: Sei un po’ altalenante, hai tanti sogni, ma non sai come fare per realizzarli. Le idee non ti mancano, ma cambi spesso parere: oggi, quindi, meglio mantenere la calma!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: La Luna sta per tornare dalla tua parte e ti toccherà fare un viaggio dentro te stesso. Sai bene cosa dire, ma è arrivato il momento di esporti: forza, niente paura!

Oroscopo Branko Leone: Hai voglia di mettere a punto un nuovo progetto, ma hai anche tanti pensieri. E troppe distrazioni. Questo, quindi, oggi ti rende particolarmente nervoso!

Oroscopo Branko Vergine: Stai attraversando un periodo di incertezza, l’autostima non c’è. Ma sbagli: hai energia da vendere, carisma da fare invidia. E sei molto creativo!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Hai bisogno di staccare la spina, di rompere con la quotidianità e di ritrovare un po’ di serenità. Eppure, stai pensando al futuro e ai problemi da risolvere!

Oroscopo Branko Scorpione: Le informazioni ci sono, ma hai anche tanti pensieri e troppe responsabilità. Oggi sei nervoso, non sai bene come agire!

Oroscopo Branko Sagittario: Che ne dici di esprimere un desiderio? I sogni possono diventare realtà. Oggi sei convincente, carismatico, energetico!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi un po’ di rancori torneranno a fare ‘capolino’ nella tua vita. E questo ti renderà nervoso. Cerca di mantenere la calma perché tutto, tempo al tempo, si risolverà!

Oroscopo Branko Acquario: La serata sarà stupenda, indimenticabile. Circondati dell’affetto: i tuoi amici ti vogliono davvero bene!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi sei un po’ diffidente, ma anche esigente. Non ti riesci ad accontentare, quindi rimanda ogni discussione a domani!