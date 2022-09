Oroscopo Branko giovedì 15 settembre 2022: le previsioni di oggi

Oroscopo Branko giovedì 15 settembre 2022. Il weekend si avvicina, è quasi alle porte. Oggi è giovedì, ma ancora un po’ di giorni ci separano, purtroppo, dal fine settimana. Non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati? E altri che, invece, dovranno fare i conti con ostacoli da superare? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Le opportunità non mancano, sono favorite le relazioni con gli altri e le amicizie sono importanti. L’energia c’è: datti da fare e tutto andrà bene!

‎Oroscopo Branko Toro: La quotidianità ti sta stretta e stai già pensando al futuro e ai nuovi progetti. Prima, però, devi ritrovare il giusto equilibrio: fermati, rifletti, poi puoi ripartire!

‎Oroscopo Branko Gemelli: La routine di sempre non la sopporti più, vuoi dare una svolta alla tua vita, cambiare stile. Che ne dici di riprendere in mano le redini di tutto e fare più sport? Ne hai bisogno!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Ci sono dei piccoli problemi da superare, forse meglio se prima di parlare pensi un po’ di più. Cerca di mantenere la calma e di ritrovare te stesso!

Oroscopo Branko Leone: Senti la necessità, oggi più che mai, di trascorrere del tempo da solo, lontano da tutti. Hai bisogno davvero di riposare, di staccare la spina dalla quotidianità1

Oroscopo Branko Vergine: Cerca di liberare un po’ la mente, di lasciarti andare e di non affollare la mente di brutti pensieri. Presto arriveranno delle soddisfazioni!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Senti la necessità di fare qualcosa: vuoi essere utile. Favoriti gli incontri, una persona speciale sta per buttare alla tua porta!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sentirai la necessità di rallentare un po’ perché nell’ultimo periodo, forse, ti sei dato troppo da fare. Occhio alla dieta e agli eccessi: non puoi esagerare, il fisico ne risente!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Grandi cambiamenti all’orizzonte, quindi continua così perché presto arriveranno le soddisfazioni. Sei un po’ stanco, quindi un po’ di relax ti fa bene!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cerca di essere aperto, socievole, più disponibile. Non puoi sempre essere arrabbiato o essere polemico: forza, vedrai che il cielo prima o poi ti sorriderà!

Oroscopo Branko Acquario: Le buone notizie stanno per arrivare, devi essere fiducioso. Con calma, come vedi, tutto si risolve!

Oroscopo Branko Pesci: Cerca di essere selettivo, di capire bene chi frequentare, soprattutto prima di lasciarti andare. E confidarti: non essere impulsivo e istintivo!