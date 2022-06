Oroscopo Branko Giovedì 16 Giugno 2022: cosa ci dicono le stelle per oggi?

Oroscopo Branko giovedì 16 giugno 2022. Siamo già giovedì, il weekend si avvicina, è a un passo da noi: molti non vedono l’ora che arrivi il fine settimana per staccare la spina dalla quotidianità e godersi un po’ di relax, magari al mare ora che l’estate sta per entrare definitivamente a pieno regime. Ma, allora, come andrà oggi? Quali saranno i segni più fortunati? Vediamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: una giornata che inizia con il piede giusto. Il lavoro non vi stanca, anzi vi è salutare.

Oroscopo Branko Toro: attenti ai disguidi con il partner soprattutto nel fine settimana. Curate di più la vostra alimentazione.

Oroscopo Branko Gemelli: siete emotivamente assonnati, dovreste uscire di più. Il lavoro procede a rilento, cercate di non strafare per recuperare.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: state progressivamente uscendo dalla vostra solitudine, bene così! Mangiate pasti leggeri, il caldo vi affatica.

Oroscopo Branko Leone: l’amore tarda ad arrivare, e forse per il momento è un bene. Anche sul lavoro, non tutti i mali vengono per nuocere.

Oroscopo Branko Vergine: esistono diverse tipologie di amore, sappiate distinguere e non disdegnare. Gli amici vanno e vengono, prendetene atto.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: cosa succede al vostro cuore? Forse un sussulto nel fine settimana. Attenzione alle lingue invidiose, non fateci caso.

Oroscopo Branko Scorpione: giornata di ripresa, non esagerate con gli incontri oggi, concentratevi su voi stessi. Il lavoro potrebbe avere delle svolte interessanti a fine mese.

Oroscopo Branko Sagittario: la Luna nel vostro segno è di certo una garanzia di successo nelle relazione. Lo stesso, ovviamente, vale anche per i rapporti professionali.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: c’è qualche tarlo nella vostra mente, cercate di approfondire. Per i lavoratori dipendenti, novità in arrivo da settembre.

Oroscopo Branko Acquario: non rimuginate troppo sul passato, cercate di agire e risolvere i vostri dubbi. Il lavoro va a rilento, ma va per il momento.

Oroscopo Branko Pesci: non rimanete incastrati nelle immagini del passato, cercate di smuovere il fango. Il lavoro evolverà a breve, la pazienza è la virtù dei forti.