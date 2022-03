Oroscopo Branko giovedì 17 marzo 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 17 marzo 2022. A molti di voi non sembrerà vero, ma siamo già a giovedì 17 marzo e la settimana sta per concludersi. Questo, quindi, vuol dire che il weekend si fa sempre più vicino e che anche il mese di marzo sta per concludersi. Tra pochi giorni, tra l’altro, daremo il benvenuto alla primavera, con la speranza che il freddo sia solo un ricordo. Ma come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri sul lavoro? Nuove opportunità all’orizzonte? Non ci resta che consultare le previsioni dell’ astrologo Branko, l’unico in grado di togliere ogni dubbio.

Oroscopo Branko Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: I contatti oggi sono favoriti e finalmente stanno per arrivare delle novità. Cerca di muoverti di più, di eliminare lo stress perché la tensione si sente: meglio rilassarsi un po’, rallentare!

Oroscopo Branko Toro: I pianeti sono dalla tua parte e oggi sei forte, determinato. Un vero combattente, in grado anche di perdonare gli errori. Bene, i rapporti sono meno tesi ed equilibrati: vai avanti così e circondati di persone che ti vogliono davvero bene!

Oroscopo Branko Gemelli: Cerca di seguire la tua strada, di andare verso gli obiettivi che hai perché le opportunità non mancano di certo. Non essere severo, è sempre bene trovare un punto di incontro, un equilibrio per essere sereni!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Favoriti i nuovi incontri, ora sei in grado di dare uno slancio alla tua vita. Le opportunità non mancano, ma devi tenere sotto controllo la sensibilità per non sprecare l’energia. Meglio un po’ di riposo, ti aiuterà!

Oroscopo Branko Leone: Sei sotto i riflettori e con la tua forza di persuasione sei in grado di convincere chi ti sta attorno, anche chi lavora con te. Cerca di evitare le discussioni, non sprecare energia perché trionferai. Prima o poi!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi devi prendere le distanze da chi ti fa del male perché solo così sarai in grado di fare chiarezza nel tuo cuore. Bene la forma fisica, ma meglio eliminare le cattive abitudini!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Hai molte convinzioni e i consigli a volte servono, devi ascoltarli e poi agire. Sei in ottima forma: bene la dieta, continua così e non te ne pentirai in vista dell’estate!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi hai tantissime, forse troppe, cose da fare. Meglio rallentare un po’ perché hai ritmi ‘pazzi’ e gli eccessi ti rendono sì ottimista, ma ti stancano!

Oroscopo Branko Sagittario: La Luna è dalla tua parte e ora hai voglia di prenderti cura della persona che ami. Ma sei stanco e ti senti limitato nelle azioni, forse perché devi rivedere la dieta. Hai una carenza di vitamine e forse per questo ti manca l’energia: cerca di approfondire!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi devi fare un passo indietro, osservare le cose e progettare in vista del futuro. Meglio trovare un equilibrio e ascoltare di più il corpo!

Oroscopo Branko Acquario: Cerca di accelerare i progetti, di darti da fare. Occhio, però, agli sforzi fisici: forse sei spensierato, ma devi ritornare con i piedi alla realtà!

Oroscopo Branko Pesci: Non puoi indugiare sempre sul passato, devi andare avanti. E per farlo devi essere lucido e razionale. Cerca di concentrarti di più e di prenderti cura dei rapporti, solo così, percorrendo questa strada, riuscirai a trionfare!