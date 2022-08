Oroscopo Branko giovedì 18 agosto 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko giovedì 18 agosto 2022. Eccoci, siamo finalmente a giovedì e un caldo fine settimana di agosto è ormai alle porte. Molti sono in vacanza, ma c’è anche chi è ancora alle prese con gli ultimi impegni lavorativi. Scommetto però che non vedete l’ora di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle! Quali saranno i segni più fortunati di oggi? Come andrà l’amore? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: ‎‎La giornata di oggi ti vede protagonista, hai una bella energia e gli altri saranno incredibilmente attratti da questa tua grinta!

‎Oroscopo Branko Toro: ‎‎Bello questo cielo per i sentimenti! Soprattutto se da poco hai conosciuto una persona carina non perdere l’occasione per portare avanti il rapporto.

‎Oroscopo Branko Gemelli: ‎‎Quello di oggi è un cielo che chiede prudenza. Alcuni progetti lavorativi potrebbero subire dei ritardi, non perdere la pazienza ma guarda le cose da una prospettiva differente.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: ‎‎È un cielo che invita a parlare chiaro, se con il partner c’è qualcosa che non va svuota il sacco. Se tiene tutto dentro alla fine scoppiare per delle sciocchezze.

Oroscopo Branko Leone: Hai le idee chiare, sai dove vuoi andare e cosa fare per ottenerlo! Attenzione a non risultare eccessivamente altezzoso, i tuoi colleghi potrebbero risentirne.

Oroscopo Branko Vergine: Cielo interessante per i sentimenti. Se da poco hai conosciuto una persona carina non farti prendere da inutili ansie ma coltiva il rapporto.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Hai l’impressione che qualcosa ti sfugga di mano, alle volte vorresti avere il controllo su tutto ma poi ti rendi conto che non è possibile e questo ti agita.

‎Oroscopo Branko Scorpione: ‎Hai un’energia dirompente, questo ti rende davvero irresistibile! Quindi se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti? ‎

‎Oroscopo Branko Sagittario: ‎Bello questo cielo per chi vuole mettersi in gioco! Sul lavoro ultimamente ci sono stati dei cambiamenti e ora sta cavalcando l’onda delle novità. ‎

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: È un cielo che invita a stare calmo, alle volte ti agiti per niente ma quest’oggi cerca di rilassarti ritagliandoti del tempo per te stesso.

Oroscopo Branko Acquario: Se desideri portare avanti dei nuovi progetti questo è il periodo maggiormente indicato per farlo! Favorite le intuizioni.

Oroscopo Branko Pesci: Cielo decisamente interessante per l’amore, hai voglia di riscoprire sentimenti che non provavi ormai da tempo. Attenzione però a non crearti false illusioni.