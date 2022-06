Oroscopo Branko giovedì 2 giugno 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko giovedì giugno 2022. Abbiamo dato il benvenuto al mese di giugno e oggi in Italia si festeggia la Festa della Repubblica, una ricorrenza importante e una data da cerchiare in rosso sul calendario. Molti non lavorano e hanno così la possibilità di trascorrere qualche ora in famiglia o al mare, approfittando del sole. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questa giornata? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Buone notizie perché se sarai paziente presto arriveranno delle belle novità. Cerca di mantenere la calma, non puoi sempre volere tutto (e subito): il tempo a volte serve, la fretta non è mai una buona alleata!

Oroscopo Branko Toro: Oggi sei un po’ stanco, hai bisogno di riposarti e forse anche di seguire una giusta dieta. Cerca di andare avanti, di non restare ancorato al passato e di guardare al futuro!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei energico, dinamico, positivo, hai tanta energia. E tutti i tuoi piani giungeranno al capolinea: forza, non devi mollare!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Buone notizie dal punto di vista finanziario, economico: ora puoi tirare un sospiro di sollievo e sorridere alla vita. Devi andare avanti: cerca di buttarti a capofitto in qualcosa, non puoi avere paura!

Oroscopo Branko Leone: Oggi cerca di essere positivo, non devi stare sempre sulla difensiva. Anzi, devi allargare le vedute, gli orizzonti e accettare anche altri punti di vista: non puoi avere sempre ragione tu!

Oroscopo Branko Vergine: Cerca di mantenere la calma e di rimanere con i piedi ben puntati a terra. Va bene immaginare il futuro, ma la realtà è qui e adesso e bisogna godersi il presente (e farlo bene)!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di pensare al futuro, di essere realista e costruttivo. Dal punto di vista fisico, invece, meglio ascoltare il corpo e seguire una dieta equilibrata.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi meglio evitare le polemiche, le discussioni inutili e i pettegolezzi. Cerca di amarti di più, di ascoltare il tuo corpo e di seguire solo i tuoi obiettivi: così trionferai, stanne certo!

Oroscopo Branko Sagittario: Hai lavorato tantissimo e ora stai aspettando un ‘complimenti’, insomma un riconoscimento. Vedrai che presto arriverà, ma mi raccomando fatti valere perché tutti, forse, non conoscono il tuo potenziale!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Buone notizie perché stanno arrivando grandi soddisfazioni, che forse neanche ti aspettavi. Cerca di mantenere la calma e di ascoltare il tuo cuore!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi, più che mai, hai bisogno di un po’ di serenità. Sei in ottima forma fisica e ora stai iniziando a recuperare un po’ di terreno. Mi raccomando però, sempre massima cautela in tutto ciò che fai!

Oroscopo Branko Pesci: Cerca di rilassarti, di evitare le discussioni e le polemiche. Non puoi avere sempre i sensi di colpa, devi andare avanti. E hai anche del lavoro da recuperare, ma non avrai problemi!