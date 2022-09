Oroscopo Branko giovedì 22 settembre 2022: le previsioni di oggi (amore e lavoro)

Oroscopo Branko giovedì 22 settembre 2022. Siamo a giovedì, la settimana sta per finire e nell’aria già si respira il profumo del ‘weekend’. Ma non siete curiosi di sapere come andranno amore e lavoro? Ci saranno segni più fortunati di altri? Vediamo se qualcuno otterrà una bella proposta lavorativa o se incontrerà l’anima gemella. Chissà, tutto dipende dal cielo. E non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Segno per segno.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi farai un po’ di fatica ad accettare le cose e alcune verità ti risulta scomode. Cerca di usare la testa perché a ogni azione corrisponde una conseguenza. E lo sai bene!

‎Oroscopo Branko Toro: Gli incontri che farai oggi sono piacevoli, soprattutto in vista del futuro. Un’amicizia può diventare importante, chissà: lasciati andare!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Non riesci ad andare avanti, stai facendo fatica a chiudere la porta al passato. Ma devi guardare avanti, pensare al futuro e voltare pagina. Per scriverne altre!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sei di ottimo umore, energico e vivace. Chi ti sta vicino ti ama, ti vuole bene e ti stima: continua così che il cielo ti sta sorridendo!

Oroscopo Branko Leone: Sei positivo e in grado, con le tue forze, di superare gli ostacoli, anche quelli che sembravano impossibili. Continua così: con l’ottimismo riuscirai a vincere tutte le battaglie!

Oroscopo Branko Vergine: Sei energico e sai come superare gli ostacoli: non ti pieghi facilmente, quando cadi sai come rialzarti. E continua così: col sorriso e i buoni propositi tutto andrà bene!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Hai tanti obiettivi, molte idee. Devi solo concretizzare e passare dalle parole ai fatti, cercando di trovare il giusto equilibrio!

Oroscopo Branko Scorpione: Stai bene con te stesso, con l’ambiente che ti circonda e sei sereno. Occhio ai problemi fisici: devi trovare un giusto equilibrio e seguire una dieta sana!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Molti si fidano di te, vogliono ascoltare i tuoi consigli, quindi cerca di non deludere nessuno. Sei sempre disponibile e chi ti sta accanto lo sa!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Le belle idee non ti mancano, devi solo metterle in pratica. Ma devi credere di più in te stesso: hai tante potenzialità!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi riuscirai a realizzare un progetto: l’unione ha fatto la forza, i tuoi colleghi ti stimano e tutto, soprattutto dal punto di vista lavorativo, sta andando secondo i piani!

Oroscopo Branko Pesci: Sei un po’ stanco, hai tanto lavoro da fare, ma non devi abbatterti e demoralizzarti: con la forza di volontà riuscirai a fare tutto. Non mollare!