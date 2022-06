Oroscopo Branko giovedì 23 giugno 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko giovedì 23 giugno 2022. Siamo già a giovedì e il weekend è quasi alle porte: non siete contenti? Avete già programmato le ferie e le vacanze o vi toccherà lavorare sodo anche questi giorni caldissimi di giugno? E l’amore sarà strepitoso o ci saranno segni che dovranno fare i conti con degli ostacoli e problemi da superare? Non ci resta che chiederlo all’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi cerca di ascoltare i consigli di una persona che ami, che ti sta vicino: prova a confidarti perché solo così, abbassando le difese, ti sentirai meglio. Che ne dici di riposarti per fare il pieno di energia?

Oroscopo Branko Toro: Buone notizie perché sei in ottima sintonia con le persone che ami e che ti stanno vicino. Cerca di rilassarti un po’ perché ne hai bisogno e di fare qualcosa che davvero ti piace.

Oroscopo Branko Gemelli: A volte sei egocentrico, ti piace stare al centro dell’attenzione e questa cosa infastidisce le persone che ami. Che ne dici di rilassarti? Forse, hai troppi problemi e tanti pensieri!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Hai voglia di dare una svolta alla tua vita, di accogliere a braccia aperte un cambiamento. Sei ambizioso, hai tantissimi progetti e fai bene a seguire le tue idee!

Oroscopo Branko Leone: Occhio agli eccessi e alle esagerazioni anche nella vita di coppia. Meglio evitare le discussioni e le polemiche inutili: anzi tutto deve essere costruttivo, non portare al conflitto perenne.

Oroscopo Branko Vergine: Cerca di dare una svolta alla tua vita, di movimentare le giornate e di staccare la spina dalla solita quotidianità. Che ne dici di fare qualcosa di diverso e innovativo?

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di eliminare i chiodi fissi nella tua testa e di uscire, con le tue forze, da una situazione poco piacevole. Meglio usare la testa, ragionare bene prima di agire.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei un po’ distratto, fai fatica a concentrarti sul lavoro: ma come mai? Devi cercare di capire il perché, così sarai in grado di risolvere ogni problema!

Oroscopo Branko Sagittario: Hai piena fiducia nelle altre persone e in questo periodo sei cresciuto tanto. L’autostima non ti manca, hai energia da vendere e sei in grado di prendere ogni tipo di decisione contando sulla tua forza!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei ottimista, fiducioso e in grado di superare ogni ostacolo. Continua così, con questa energia e positività!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi sei entusiasta e non hai paura di niente, neanche di correre dei rischi. Sfrutta al massimo questa giornata!

Oroscopo Branko Pesci: Hai delle aspettative altre e hai un po’ paura di agire. Cerca di riflettere prima di prendere ogni decisione e di fare attenzione a ogni passo!