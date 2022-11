Oroscopo Branko giovedì 24 novembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko giovedì 24 novembre 2022. Il weekend è ormai un lontano ricordo e l’ultima settimana di novembre è entrata nel vivo. Oggi è giovedì, come sta procedendo questa giornata? Gli impegni di studio e lavoro certamente non mancano ma scommetto che prima di rimettervi alla scrivania o sui libri siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e quali saranno i segni maggiormente fortunati di questo giovedì! Ci saranno novità in amore? E sul lavoro? Scopriamo tutto insieme alle previsioni dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko 24 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata ha una marcia in più, cerca di incanalare quest’energia in progetti che si riveleranno importanti per il futuro.

‎Oroscopo Branko Toro: Qualche tensione di troppo in amore mina la stabilità di questo giovedì, recupero da domani. Favorite le nuove collaborazioni.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Periodo di confusione per i sentimenti, se hai il piede in due scarpe devi decidere in che direzione far andare il cuore.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Cielo interessante per i single, una persona sarà colpita dal tuo savoir-faire. Se hai una trattativa in corso non tergiversare e vai dritto al punto.

Oroscopo Branko Leone: Il partner è lontano e la sua mancanza si fa sentire. Attenzione alle finanza, ultimamente c’è stata qualche spesa di troppo.

Oroscopo Branko Vergine: Stelle intriganti per i cuori solitari, se ti piace una persona perché non ti fai avanti? Soluzioni in arrivo sul lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Momento di forza per i sentimenti, una rinnovata serenità caratterizza l’equilibrio della coppia, perché non progettare qualcosa di bello assieme al partner?

Oroscopo Branko Scorpione: Se c’è qualcosa che non va con il partner oggi non avrai certamente peli sulla lingua, attenzione ai fraintendimenti.

Oroscopo Branko Sagittario: Metti al bando la timidezza e amplia la tua cerchia di contatti, chissà che non sia l’occasione giusta per conoscere una persona intrigante.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Dopo la burrasca è finalmente tornata una certa quiete nella coppia. Via libera, dunque, al dialogo nell’ottica di una comune visione delle cose.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi la giornata va un po’ a rallentatore, quindi non spazientirti se le cose non procedono esattamente nel verso desiderato.

Oroscopo Branko Pesci: Sono giornate tese, cerca di non fare passi azzardati e conta fino a dieci prima di esporti. Prudenza nei rapporti con i colleghi.