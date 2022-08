Oroscopo Branko giovedì 25 agosto 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko giovedì 25 agosto 2022. Siamo già a giovedì e il profumino del weekend è già nell’aria. Come state? Siete pronti a vivervi questi ultimi e caldi giorni di agosto prima di dare il benvenuto a settembre e, quindi, alla quotidianità di sempre? Siete ancora in vacanza e vi state godendo il relax? E, soprattutto, non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte sentimentale e lavorativo? Non ci resta che chiedere tutto a Branko, l’amato astrologo sempre puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: L’autostima non ti manca, finalmente hai fiducia anche negli altri. Cerca, però, di mantenere la calma e contare sulle tue forze per raggiungere i tuoi obiettivi!

‎Oroscopo Branko Toro: Oggi sei un po’ confuso e hai bisogno di fare chiarezza nel cuore e nella mente. Non mantenere il controllo su tutto, vivi alla giornata e posticipa tutto a domani, quando il cielo tornerà a sorriderti!

‎Oroscopo Branko Gemelli: ‎Sei un po’ fiacco, hai perso le energie e hai intenzione di cambiare, di dare una svolta alla tua vita. Hai bisogno di un po’ di sano e meritato relax!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Cerca di prenderti una pausa, di rilassarti per poi ricominciare la vita di ogni giorno. Hai tanta energia, ma non la sprecare: devi sfruttarla bene, quando serve!

Oroscopo Branko Leone: Lasciati andare alle emozioni, ma non troppo. Devi sempre stare con i piedi per terra: perché fa bene farneticare e immaginare, ma la vita è ben altro e hai da affrontare delle scelte!

Oroscopo Branko Vergine: L’apparenza inganna. E tu lo sai bene. Sembri felice, ma in realtà hai dei problemi con gli amici e delle difficoltà da superare!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di accettare il cambiamento, non puoi sempre combattere. Ora nella tua vita tutto sta procedendo a gonfie vele: approfitta di questo momento!

‎Oroscopo Branko Scorpione: Hai bisogno di rallentare e di prendere una pausa: le soddisfazioni arriveranno, ma dov’è l’energia? Serve anche quella!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Cerca di confrontarti, di chiedere aiuto a chi ti sta vicino e ti vuole bene. Hai tante idee che ti frullano per la testa, ma devi fare chiarezza e ti serve un po’ di riposo!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Non devi essere preoccupato, non hai motivo per esserlo. Cerca di riposarti, di rilassarti e di ritrovare l’energia che ti contraddistingue!

Oroscopo Branko Acquario: Hai tanta fiducia in te stesso, nelle tue capacità. Cerca, però, di non essere presuntuoso, di concentrarti sui tuoi obiettivi e di fare tanto sport!

Oroscopo Branko Pesci: Ti senti un po’ spaesato, quasi fuori posto e hai bisogno di trovare un equilibrio tra lavoro e sfera sentimentale. Con un po’ di sforzo ci riuscirai!