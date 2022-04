Oroscopo Branko lunedì 11 aprile 2022: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 11 aprile 2022. Il fine settimana scorre velocemente e siamo già arrivati a lunedì. Pronti per ritornare a scuola o al lavoro? Curiosi di sapere cos’hanno in serbo per voi le stelle? Il cielo promette grandi cose in amore o ci saranno segni che dovranno fare i conti con ripensamenti, dubbi e problemi? Non ci resta che chiedere tutto all’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata parte bene: hai molto energia e determinazione, approfittane per fare qualcosa di bello insieme alla tua metà!

Oroscopo Branko Toro: La stanchezza si fa sentire ma non abbandonarti alla pigrizia, potresti fare degli incontri decisamente interessanti!

Oroscopo Branko Gemelli: Alle volte ti senti disorientato hai molte cose da fare e non riesci a controllare sempre tutto.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: La giornata ti vede protagonista, le persone che ti circondano apprezzano il tuo sensibile animo e saranno felici di aiutarti.

Oroscopo Branko Leone: Sei una persona determinata e sai cosa vuoi. Alle volte però senti il bisogno di ricevere l’approvazione degli altri.

Oroscopo Branko Vergine: Ultimamente vorresti nasconderti, Venere in opposizione crea dei piccoli disagi ma non temere, presto tutto andrà come deve.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi la giornata è piuttosto frizzantina, cerca di non alimentare inutili polemiche e concentrati sui compiti che ti vengono assegnati.

Oroscopo Branko Scorpione: Chi è single oggi potrebbe fare degli incontri interessanti, probabilmente dietro un amicizia si nasconderà qualcosa di più.

Oroscopo Branko Sagittario: Ultimamente la tua agenda è piena, questo potrebbe creare qualche stress di troppo. Organizzati in modo da ritagliarti anche del tempo per te stesso.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei testardo ma oggi la tua armatura potrebbe cedere in alcuni punti. Non avere il timore che gli altri potrebbero guardarti diversamente dal solito.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi la giornata è positiva, il tuo fascino si farà sentire e sarai letteralmente irresistibile! Attenzione alle questioni di lavoro in sospeso.

Oroscopo Branko Pesci: Il periodo è davvero meraviglioso! Chi ha una storia di vecchia data può pensare di mettere in cantiere un bambino o di legalizzare l’unione.