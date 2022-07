Oroscopo Branko lunedì 18 luglio 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko lunedì 18 luglio 2022.Una nuova settimana sta per cominciare: oggi è lunedì, pronti per ricominciare la routine di lavoro e/o studio? Infatti non tutti sono andati in vacanza e per coloro che restano gli impegni quotidiani si fanno sentire. Ma come andrà questa giornata? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Previsioni Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Hai molti pensieri nella testa oggi e l’impegni ti sommergono. Non preoccuparti per eventual ritardi o contrattempi, recupero da domani.

Oroscopo Branko Toro: È come se qualcosa ti stesse sfuggendo di mano e non riuscissi a mantenere il completo controllo della tua vita. Non disperare, la situazione è migliore di quanto non pensi.

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi l’ottimismo ti pervade, favorite le intuizioni, sfruttale! Ottima anche la tua capacità analitica che ti fornirà un quadro completo della situazione.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Non trascurare il presente in vista degli obiettivi futuri. È bene pianificare, progettare nuove soluzioni ma goditi anche il momento.

Oroscopo Branko Leone: Questa giornata ti vede protagonista, la tua determinazione non passerà inosservata e i colleghi ti vedranno sotto altri occhi.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi la stanchezza sul lavoro si fa sentire, non alimentare inutili polemiche e se proprio non riesci a seguire tutto delega qualche compito.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi la giornata ha una marcia in più, hai delle buone idee, fatti sentire! Capi e referenti accoglieranno di buon grado la tua intraprendenza.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sono possibili dei rallentamenti sul lavoro, cerca di non perdere la pazienza ma agisci in modo analitico e razionale.

Oroscopo Branko Sagittario: Sai cosa vuoi ma non sempre è difficile ottenerlo e questo ti sta creando qualche fastidio. Non prendere le cose di petto e fai mente locale delle tue reali esigenze.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Favorite le amicizie, soprattutto quelle di lunga data! Potresti rispolverare un rapporto e riscoprire un prezioso alleato.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi sei piuttosto agitato, ultimamente sei un tumulto di emozioni e questo ti deconcentra, soprattutto a lavoro. Cerca di rilassarti e porta avanti i tuoi obiettivi.

Oroscopo Branko Pesci: La stanchezza si fa sentire, questo è un periodo decisamente caotico ed impegnativo. Ma qualcosa si sta muovendo e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.