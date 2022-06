Oroscopo Branko lunedì 20 giugno 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko lunedì 20 giugno 2022. Il weekend è ormai, e purtroppo, alle spalle e oggi inizia una nuova calda settimana di giugno. Quindi, in tanti dovranno riprendere in mano la routine di sempre, la quotidianità tra lavoro e casa: ma come andrà la giornata? Si partirà con il piede giusto o bisognerà fare i conti con qualche piccolo ostacolo da superare? Ci saranno sorprese? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei in grado di trovare una soluzione ai tuoi problemi e riuscirai a ottenere una risposta a tutti i tuoi dubbi: sei creativo e fai bene a seguire, ogni tanto, l’intuito. Non sbagli!

Oroscopo Branko Toro: Attorno a te tutto sta andando, forse, troppo velocemente e tu stai facendo fatica a mantenere il passo. Cerca di tenere la calma, di circondarti di persone che ti vogliono davvero bene: di loro puoi fidarti!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei aperto al confronto, sicuramente più del solito. Cerca, però, di ascoltare il parere di tutti, i consigli, ma di essere meno suscettibile: non puoi stare sempre fermo sul tuo punto!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Stai per affrontare un viaggio dentro te stesso: ti farà bene, riuscirai a capire davvero quello che vuoi. Cerca di non sprecare energia, che ti servirà per affrontare al meglio questa giornata!

Oroscopo Branko Leone: Attorno a te c’è poca sensibilità e questa cosa ti spaventa. Prima di prendere delle decisioni drastiche, cerca di riflettere e di parlare chiaramente con le persone che ami!

Oroscopo Branko Vergine: Sta per arrivare luglio e, quindi, anche la serenità, quella che avevi perso da tempo. Sei in ottima forma fisica e questo ti aiuterà anche a raggiungere importanti obiettivi: forza!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi devi essere permissivo e non fare polemiche: che ne dici di ascoltare di più le persone prima di parlare? Meglio fare un po’ di sana autocritica, ti farà solo che bene!

Oroscopo Branko Scorpione: Sta per arrivare un’intesa speciale con una persona che non ti aspetti: cerca di approfittare di questo momento, di lasciarti andare alle emozioni e di farti trasportare dall’energia!

Oroscopo Branko Sagittario: Cerca di andare avanti, di superare i problemi e gli ostacoli. Ma meglio se lo fai ragionando, senza percorrere la strada della fretta!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Stai per portare a termine un progetto molto importante: l’energia non ti manca. Oggi sei positivo, ottimista e questo ti aiuta ad affrontare la giornata, quindi l’inizio settimana!

Oroscopo Branko Acquario: Sai bene quali sono i lati positivi della tua vita, proprio per questo non devi perderli di vista. Cerca di superare la giornata, di concentrarti su quello che è davvero importante per te!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi devi mantenere la calma e cercare di essere meno testardo. Prova a non isolarti: devi aprirti al confronto, circondarti di persone che ti stimano e ti amano davvero per quello che sei!