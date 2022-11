Oroscopo Branko lunedì 21 novembre 2022: quali sono i segni fortunati di oggi

Oroscopo Branko lunedì 21 novembre 2022. Il weekend è ormai alle spalle, una nuova settimana ha preso il via. E il freddo è finalmente (o purtroppo) arrivato a bussare alle nostre porte. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? La settimana inizierà con una bella notizia o partirà a rallentatore per molti? E sul fronte sentimentale, ora che si avvicina il Natale, ci saranno delle belle occasioni e persone speciali da incontrare? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 21 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Prima di prendere una decisione, anche importante, devi pensarci bene e riflettere con calma. Bene il cielo, la direzione è quella giusta: ma non sprecare energie inutilmente!

‎Oroscopo Branko Toro: Hai veramente tante idee, i progetti non ti mancano, ma ti devi esprimere in modo chiaro per essere capito. Occhio alla dieta: a volte esageri con i dolci!

‎Oroscopo Branko Gemelli: La settimana inizia bene perché riuscirai, finalmente, a toglierti tutti i dubbi. Sei di buon umore, hai energia e coraggio da vendere e la forma fisica è al top!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Hai ritrovato la serenità, hai più fiducia in te stesso e nelle tue capacità. Oggi sarai anche più disponibile nei confronti degli altri e l’energia non ti manca. Devi solo rallentare un po’ i ritmi!

Oroscopo Branko Leone: Le opportunità non ti mancano, ma sei un po’ stanco e hai bisogno di riposare un po’. Insomma, il tuo corpo ti sta chiedendo pietà!

Oroscopo Branko Vergine: Sei ottimista, energico e chi ti sta accanto ti ammira ancora di più per queste due doti. Sei contagioso, ma devi anche imparare a essere tollerante. Occhio alla dieta e agli eccessi!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Sei ottimista e hai finalmente ritrovato il giusto equilibrio. Bene la forma fisica, presto arriveranno delle soddisfazioni dopo tutti gli sforzi che hai fatto in passato!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei un po’ troppo impulsivo e questo non è sempre un bene. Oggi cerca di evitare le discussioni e di ascoltare di più gli altri. Che ne dici di seguire una dieta equilibrata e sana?

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi discuterai con la tua famiglia, ma devi mantenere la calma. Perché le soddisfazioni ci saranno, ma non devi isolarti. Unico consiglio: rallenta un po’!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La giornata promette bene, ma devi andare oltre e superare anche delle tue posizioni. Sei consapevole, ma devi prenderti cura di te stesso e del tuo corpo!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi dovrai fare i conti con continui sbalzi d’umore, ma non devi esagerare. Bene la forma fisica, ma basta con gli eccessi in tavola!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi dovrai allontanare le polemiche, sei alla ricerca di pace e serenità. Bene la forma fisica, ma meglio iniziare a mangiare bene. Insomma, preparati in vista del Natale!