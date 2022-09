Oroscopo Branko lunedì 26 settembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko lunedì 26 settembre 2022. Oggi è lunedì e una nuova settimana sta per iniziare. Messo da parte il weekend, è giunta l’ora di rimboccarsi le maniche e tornare a lavoro. Il lunedì è sempre faticoso ingranare ma con un buon caffè la giornata inizia decisamente nel migliore dei modi.

Scommetto, tuttavia, che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e quali sono i segni dello zodiaco maggiormente fortunati. Ci saranno novità in amore? E sul lavoro? Non ci resta che scoprire come andrà questo lunedì con le previsioni del noto astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: La giornata di oggi ha una marcia in più! Approfittane per dimostrare a capi e referenti il tuo valore, l’impegno sarà ricompensato.

‎Oroscopo Branko Toro: Queste stelle invitano alla prudenza, sul lavoro c’è una certa instabilità e alle volte senti che le cose è come se ti stessero sfuggendo di mano.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Bello questo cielo per i single! In caso tu sia solo, faresti bene a guardarti attorno, sarebbe davvero un peccato sprecare questo tuo charme!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sono stelle intriganti per i sentimenti, se hai da poco conosciuto una persona carina coltiva il rapporto. Novità in arrivo anche sul lavoro.

Oroscopo Branko Leone: È un cielo che invita alla cautela, non fare scelte avventate: valuta bene tutte le opzioni sul tavolo, dopodiché fai la tua proposta. Solo così potrai avere un quadro completo della situazione.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi sul lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti, non spazientirti ma cerca di vedere le cose da una prospettiva diversa.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: È un cielo che parla d’amore quello di oggi: se sei in coppia da tempo è forte il desiderio di legalizzare l’unione e chissà che non diventi presto realtà.

Oroscopo Branko Scorpione: Stelle interessanti sul lavoro, favoriti i liberi professionisti. Un nuovo progetto potrebbe decollare presto, tieniti pronto.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Oggi l’umore è altalenante, cerca di fare solo lo stretto indispensabile e, sul lavoro, non dare adito ad inutili polemiche.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Ti senti decisamente più leggero, è come se ti fossi liberato di un peso. Allo stesso tempo, cerca di stare vicino ad una persona a te cara, potrebbe aver bisogno di una spalla sulla quale piangere.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi la tua grinta non passerà inosservata, sei un vulcano di idee! Gli altri ti guarderanno ammirati e seguiranno il tuo esempio.

Oroscopo Branko Pesci: Ultimamente sei irrequieto. Sul lavoro desideri maggiore stabilità e sarai pronto anche a rimettere in gioco tutto pur di ottenerla!