Oroscopo Branko lunedì 28 marzo 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 28 marzo 2022. Siamo arrivati all’ultimo lunedì di marzo. Questa notte si è dormito un’ora in meno, speriamo che questo, però, non abbia pregiudicato il vostro sonno. Le giornate si stanno allungando e ormai si respira aria di primavera. Cosa accadrò oggi? La fortuna ci sorriderà o ci volterà le spalle? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Sentite il bisogno di un’avventura, ormai la routine è monotona. Al lavoro, oggi, siete un po’ maniacali: del resto fate di tutto per essere precisi. E’ giusto: l’organizzazione e l’attenzione ai dettagli, uniti alla determinazione, danno sempre buoni risultati.

Oroscopo Branko Toro: Oggi sarete davvero produttivi, superando le aspettative ma, purtroppo, le congratulazioni per il momento non ci saranno. Avete con voi degli assi nella manica: il successo è assicurato.

Oroscopo Branko Gemelli: Dovete parlare chiaro e dire ciò che avete dentro: solo così eviterete le ambiguità. Non c’è bisogno di eccessi per manifestare i propri sentimenti a chi amate.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Gli altri hanno più fiducia in voi di quanta ne abbiate voi stessi: il problema non è credere in se stessi ma pensare che gli altri si aspettino più di quanto manifestate. Un nuovo incontro vi risolleverà l’autostima.

Oroscopo Branko Leone: Un importante passo avanti sta per arrivare, si parla di massimo domani. Non vi scoraggiate, perciò, se vi sembra di girare intorno ai vostri obiettivi. Avete l’impressione che una volta vi concentriate sui dettagli, la volta dopo seguite l’istinto. E’ difficile trovare una via di mezzo.

Oroscopo Branko Vergine: Siete molto creativi, ma è meglio sospendere per qualche giorno le responsabilità. La fortuna vi sorride e vi consentirà di dedicarvi alle emozioni e all’aspetto intellettuale piuttosto che alla routine.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Questo è un periodo importante per voi e non volete che nessuno vi dica cosa dovete fare. Questo, però, potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno a cui tenete il quale potrebbe avere una reazione esagerata e darvi l’idea che sia accaduto qualcosa di grave.

Oroscopo Branko Scorpione: Provate emozioni forti, specie avendo a che fare con una persona testarda che potrebbe darvi qualche problema. Siete certi di avere ragione, attenzione però se la discussione è amichevole: evitate che una piccola cosa si trasformi in un evento più grande.

Oroscopo Branko Sagittario: Se lavorate in team può capitare di trovare qualcuno che non si accordi bene con il resto del gruppo. C’è anche chi continua a riferirsi alla tradizione e al regolamento, ma ciò riduce l’originalità di cui avete tanta necessità. Desiderate, inoltre, che ci siano maggiori iniziative: siete stanchi di dovervi occupare di tutti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sapete bene ciò che volete, ma tendete ad andare oltre i limiti a causa del vostro entusiasmo. Potrebbe sembrare che va tutto bene, ma appena vi accorgerete del peso delle responsabilità la situazione potrebbe cambiare.

Oroscopo Branko Acquario: La vita vi sorride, avete trovato un equilibrio tra la volontà di fare qualcosa e l’impegno di realizzarla. Non sprecate energie in inutili dubbi!

Oroscopo Branko Pesci: La Luna torna nel vostro segno: bene, perché così scendete dalle nuvole. Oggi siete pronti a dire tutto ciò che pensate, ma attenti a scegliere le persone a cui raccontare le vostre cose e non dite nulla di più di ciò che serve.