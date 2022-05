Oroscopo Branko lunedì 30 maggio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko lunedì 30 maggio 2022. Un altro lunedì è iniziato, l’ultimo di questo mese di maggio, e così anche un’altra settimana. Il sapore dell’estate è già tra noi: il caldo, le fughe domenicali al mare, le uscite serali in compagnia senza dover dar conto alla pioggia. Il lavoro c’è sempre, ma non abbattetevi. Come andrà questa giornata? Cosa accadrà di bello Scopriamo cos’hanno in serbo per voi le stelle con le previsioni dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: mattinata fiacca, ma vi riprenderete nel pomeriggio. Un po’ di rodaggio sul lavoro e sarete nuovamente carichi.

Oroscopo Branko Toro: incomprensioni dietro l’angolo con il vostro partner, cercate di dargli ascolto. I colleghi sul lavoro vogliono attenzioni, non potete fare tutto da soli.

Oroscopo Branko Gemelli: il fine settimana è stato sfiancante, ora è il momento di riprendere il ritmo. Il lavoro procede bene, e anche i guadagni.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: non c’è nulla che vi possa trattenere dal dimostrare la vostra passione oggi. Allentate un po’ la presa sui vostri colleghi di lavoro oggi.

Oroscopo Branko Leone: l’amore questo fine settimana vi ha fatto decisamente bene, ora coglietene i frutti. Le promozioni sul lavoro sono ancora lontane, ma dateci dentro.

Oroscopo Branko Vergine: le stelle vi sorridono, non dovete far altro che sorridere anche voi. Se siete stanchi, potete affidare i vostri incarichi a qualcun altro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: siete in un periodo di forte crisi amorosa, cercate di uscirne indenni. Novità in vista per i lavoratori non dipendenti.

Oroscopo Branko Scorpione: i progetti in amore sono positivi, ma non esagerate. Meglio ripiegare sul lavoro in questa settimana.

Oroscopo Branko Sagittario: lo stress è un cattivo consigliere, soprattutto in amore e nelle relazioni. Qualcuno sul lavoro non apprezza molto il vostro operato.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: la magia dell’estate vi ha già pervaso, e le vostre relazioni ne risentono in positivo. Il lavoro procede a rilento, forse avete bisogno di ricaricare le vostre batterie.

Oroscopo Branko Acquario: la rabbia e l’ansia non vi aiuteranno a consolidare i vostri rapporti. Il lavoro procede bene, e vi sentite molto carichi.

Oroscopo Branko Pesci: qualche fantasma continua ad affiorare dal passato, cercate di affrontare il tutto con calma. Il lavoro continua come sempre, nei prossimi mesi grandi novità.