Oroscopo Branko lunedì 31 ottobre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko lunedì 31 ottobre 2022. Il giorno più temuto e spaventoso di tutti è arrivato: oggi è Halloween, la notte di streghe e fantasmi. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata, che è anche lultima del mese di ottobre? Domani è festa, molti ne hanno approfittato per staccare la spina dal lavoro e per fare ponte, altri invece dovranno pazientare ancora un po prima di rilassarsi. Ma sul fronte sentimentale ci saranno novità per tutti? Il mese si concluderà in bellezza o le sorprese da assaporare hanno bisogno di tempo?

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Sei un po stanco, hai bisogno di trovare il tuo equilibrio: che ne dici di trascorrere questa serata con la giusta compagnia e in tranquillità?

‎Oroscopo Branko Toro: Basta negatività: hai bisogno di circondarti di persone ottimiste, che ti vogliono bene e che hanno idee. Un consiglio, però: cerca di trovare il giusto equilibrio perché fai troppe cose e ti riposi poco!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Hai bisogno dei tuoi spazi, della tua libertà e senti la necessità di circondarti di belle persone. Continua così!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Basta con le discussioni inutili e con le polemiche, devi imparare a scendere a compromessi. Sei bravo con le parole, un po meno con i fatti: occhio agli sforzi fisici!

Oroscopo Branko Leone: La Luna è dalla tua parte, devi lasciarti andare allamore e vivere una storia con passione. Sei un po stanco, quindi riposati!

Oroscopo Branko Vergine: Hai bisogno di trovare il giusto equilibrio tra azione e riposo. Che ne dici di vivere la vita con leggerezza e spensieratezza?

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Sei preciso, puntuale e coraggioso: insomma vai avanti così perché la strada è quella giusta. Cerca però di non fare abuso di farmaci e dolci: occhio alla dieta, anche se oggi è Halloween. E tutto è concesso!

Oroscopo Branko Scorpione: Basta discutere, devi scendere a compromessi e fare la pace con le persone che ti vogliono bene. Occhio agli sforzi fisici!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Le stelle sono dalla tua parte, puoi lasciarti andare allamore e le soddisfazioni non mancheranno. Continua così: devi essere ottimista e speranzoso!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Devi circondarti di belle persone, devi fare amicizia e passare più tempo con chi ti sta vicino e ti vuole bene. Lenergia non ti manca, le idee neanche!

Oroscopo Branko Acquario: Sei energico, positivo, ma oggi dovrai riposarti e concederti un po di tempo per te stesso. Occhio alla dieta: non esagerare!

Oroscopo Branko Pesci: Devi agire, non puoi riflettere sempre e non passare dalle parole ai fatti. Occhio agli sbalzi di temperatura: devi riposare un po di più perché sei stanco!