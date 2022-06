Oroscopo Branko lunedì 6 giugno 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko lunedì 6 giugno 2022. Il weekend è ormai alle spalle e oggi prenderà il via una nuova settimana, la seconda del mese di giugno. Dopo la festività e il ponte del 2 giugno, molti ritorneranno in ufficio: ma come andrà questa giornata? E come evolverà la settimana in amore e sul lavoro? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Bene il lavoro, soprattutto quello di squadra. La tua autostima sta migliorando, giorno dopo giorno, e questa è sicuramente una carta a tuo favore. Forza!

Oroscopo Branko Toro: Cerca di dare una svolta alla tua vita, di accettare i cambiamenti, anche quelli che sembrano negativi. Non devi chiuderti in te stesso, isolarti: vai avanti e accogli a braccia aperte le nuove opportunità!

Oroscopo Branko Gemelli: Buone notizie in arrivo: cerca di non avere paura, di accogliere le nuove possibilità perché i cambiamenti sono dietro l’angolo!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: La giornata parte nel migliore dei modi: hai entusiasmo da vendere, ottimismo e tanta energia. Sei di ottimo umore, quindi basta con i rimpianti: non devi pensare al passato e agli sbagli!

Oroscopo Branko Leone: Inizia una nuova settimana e devi cerca di andare avanti: non puoi essere testardo, pretendere di cambiare le cose. Anzi, devi concentrarti sul futuro e accettare le nuove opportunità, senza paure!

Oroscopo Branko Vergine: Bene, la giornata parte all’insegna della positività e dell’energia. Cerca di allontanare dalla tua vita le persone che ti fanno male e prendi in mano la situazione, le redini della tua vita!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di perdonare chi ti ha fatto del male perché devi andare avanti. Non puoi pensare al passato, agli errori: vai avanti per la tua strada!

Oroscopo Branko Scorpione: Hai tanti progetti da portare avanti, ma sei un po’ confuso e non sai da dove partire. Cerca di pianificare, di concentrarti: con la buona volontà si può fare tutto!

Oroscopo Branko Sagittario: La giornata inizia alla grande, ma cerca di avere degli obiettivi e di concentrarti su quelli. Gli eccessi, si sa, non portano mai da nessuna parte!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei in un periodo un po’ difficile della tua vita, ti senti solo e hai bisogno di una persona accanto che ti vuole bene. Cerca di chiedere aiuto, di accettare i consigli!

Oroscopo Branko Acquario: Sei felice, spensierato, hai finalmente raggiunto la tua serenità. E sei di ottimo umore, quindi cosa volere di più? Vai avanti così!

Oroscopo Branko Pesci: Sei alla disperata ricerca della verità, tu che odi l’aggressività e non sopporti la falsità. Cerca di scavare a fondo, di non avere pregiudizi e tutto andrà bene!