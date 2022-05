Oroscopo Branko 10 Maggio 2022: tutte le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko martedì 10 maggio 2022. Martedì. Siamo nel mezzo della settimana e tra scuola, lavoro e università questo è sicuramente uno dei periodi più stressanti dell’anno. Chi si prepara alla maturità, chi alla sessione di esami e chi alla nuova stagione. Per iniziare meglio la giornata abbiamo pensato allora, come sempre, di condividere le previsioni del fantastico Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Nonostante lo stress e la fatica oggi potrai sentirti in grado di fare tutto, andare oltre. Se hai qualche pensiero, comunicalo alla persona che ami. A lavoro non ti sottovalutare troppo.

Oroscopo Branko Toro: La giornata di oggi potrebbe portare buone notizie sia per l’amore che per il lavoro. Attenzione però, farsi prendere troppo dalle emozioni potrebbe essere un rischio.

Oroscopo Branko Gemelli: Basta lamentarsi per cose che non hanno valore. Oggi succederà qualcosa che ti farà capire che tirare troppo la corda non serve. Rilassati anche a lavoro.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Sentirsi persi oggi è normale. Ci sono delle giornate sì e delle giornate no. Oggi chiaramente non è del tutto positiva. Per questo lascia correre le cose come vanno.

Oroscopo Branko Leone: Cerca di buttarti. In amore non vince chi fugge, ma chi resta. Scendere a compromessi non è sbagliato se questo ti rende felice. Ma attenzione, non dimenticarti di te stesso.

Oroscopo Branko Vergine: Non importa quello che dicono gli altri, quando vuoi qualcosa cerchi di farcela. Ma oggi non ci stai credendo troppo e per questo non avrai tante sorprese.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Non perdere l’animo puro che è in te per nessuna cosa al mondo. Chi ti ferisce lo fa perché tra poco non conterà più niente. A lavoro ti aspettano tante novità.

Oroscopo Branko Scorpione: Vai dritto per la tua strada ma non dimenticare che accanto hai delle persone che ti vogliono bene. I tuoi obiettivi non possono giustificare la tua arroganza.

Oroscopo Branko Sagittario: Prenditi una giornata libera appena puoi. I tuoi pensieri ti stanno facendo vivere situazioni più difficili di quello che sono. Inizia di nuovo ad amarti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: L’amore è arrivato al punto che tanto desideravi. Avere paura è normale. Anche a lavoro tra poco avrai delle risposte chiare.

Oroscopo Branko Acquario: Sentirsi spenti a volte non è sbagliato ma cerca di reagire al più presto. Consolati guardando un bel film e uscendo un po’.

Oroscopo Branko Pesci: Circondati di persone che ti amano davvero. Le delusioni amorose non durano per sempre. Investi il tuo tempo nella tua carriera, avrai tante soddisfazioni.