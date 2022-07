Oroscopo Branko martedì 12 luglio 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko martedì 12 luglio 2022. Un’altra settimana è iniziata, oggi è martedì e molti, tra chi ancora non è in ferie e in vacanza, sono al lavoro. Quindi, hanno ripreso la quotidianità di ogni giorno: ma come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri o ci sarà chi dovrà ‘sgomitare’ per ricevere delle soddisfazioni? Il cielo promette bene in amore? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con tutte le sue anticipazioni segno per segno. Dalla sfera sentimentale a quella lavorativa!

Previsioni Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi, più che mai, sei alla ricerca di perfezione e nessuno sarà in grado di fermarti. Di mettere un freno alla tua energia. Cerca di tenerti in forma, di stare attento all’alimentazione e di bere di più con questo caldo!

Oroscopo Branko Toro: Buone notizie perché presto arriveranno delle soddisfazioni. Devi solo essere pronto, accettare il cambiamento e accogliere tutte le novità come solo tu sai fare. Con energia e positività!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi non hai paura di niente, neanche di dire qualcosa fuori posto. Ti senti libero da ogni restrizione, quindi non ti resta che goderti questa giornata. E di farlo al massimo!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi il cielo promette bene e la settimana è iniziata con il piede giusto. Ogni sforzo verrà ripagato e presto anche la forma fisica (e mentale) migliorerà. Forza, il periodo è ottimo sotto ogni aspetto!

Oroscopo Branko Leone: Hai finalmente trovato il coraggio e oggi sarai in grado di dire tutto quello che pensi senza paura. Devi fare chiarezza: basta con l’ambiguità. Chi ti sta accanto ha bisogno di vederci chiaro e devi essere limpido!

Oroscopo Branko Vergine: Cerca di ascoltare di più il tuo corpo, il tuo istinto. Sei una persona con tanti valori, ma a volte è difficile comprenderti. Tu, però, devi andare avanti!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Tu pensi sempre di poter controllare tutto, ma oggi ti verrà ‘sbattuta’ in faccia la realtà. Non puoi avere sempre ragione e oggi lo capirai da solo!

Oroscopo Branko Scorpione: Hai avuto delle ottime idee e ora finalmente ogni sforzo, ogni sacrificio verrà ripagato. Cerca di continuare così: il lavoro duro ripaga sempre, anche quando meno te lo aspetti!

Oroscopo Branko Sagittario: Sei ottimista e in grado di uscire fuori da tutte le situazioni più difficili, quelle che sembrano insormontabili. Cerca di dimostrare a tutti chi sei, quanto vali!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cerca di riprendere in mano la tua vita, è il momento di far decollare dei progetti. Devi essere attivo e seguire il tuo istinto: non sbaglierai!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi hai un po’ di problemi, non riesci a trovare un equilibrio e sei molto emotivo. Cerca di non pensare a niente e a nessuno: devi concentrarti su te stesso e sulle tue priorità!

Oroscopo Branko Pesci: Hai bisogno di stare insieme agli altri, anche sul lavoro. Il confronto ti farà bene, hai bisogno di conoscere anche il parere degli altri per prendere una decisione, in totale autonomia. Senza condizionamenti! Ma i consigli sono sempre ben accetti!