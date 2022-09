Oroscopo Branko martedì 13 settembre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko martedì 13 settembre 2022. Una nuova settimana ha preso il via e oggi siamo ancora agli inizi, è appena martedì. E molti di voi stanno già sicuramente pensando al weekend, che è ancora lontano. Ma come andrà questa giornata sul fronte lavorativo, ora che la quotidianità di sempre ha fatto di nuovo capolino nelle nostre vite? Ci saranno opportunità da cogliere al volo o bisognerà fare i conti con qualche piccolo ostacolo da superare? E sul fronte sentimentale? Ci sarà qualcuno di voi che incontrerà una persona speciale? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Sei sensibile, empatico e prendi a cuore tutto. E tutti, anche i loro problemi. Cerca, però, di non essere troppo invadente: ognuno ha bisogno dei propri spazi!

‎Oroscopo Branko Toro: Chi ti sta vicino e ti ama ti sente un po’ distaccato: ha bisogno di te. Cerca di avvicinarti di più, di essere più socievole: forza!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Bisogna mettere da parte tutte le paure: è arrivato il momento di agire, di prendere in mano la situazione. Insomma, non puoi più rimandare a domani quello che puoi (e devi) fare oggi!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sei felice, allegro e tutto attorno a te parla di positività. Non hai tanti problemi, devi lasciarti andare e vivere senza troppe pressioni. Forza: il periodo è importante e il cielo promette bene!

Oroscopo Branko Leone: Oggi potrai cambiare idea su qualcuno o su qualcosa: tutto è nelle tue mani e se ci hai ripensato puoi dirlo liberamente. Dipende da te!

Oroscopo Branko Vergine: Sei un po’ stanco, hai tante responsabilità, molti progetti. Ma non devi buttarti giù: devi pensare al meglio e vedrai che tutto andrà secondo i piani!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Le idee non ti mancano: devi contare su quelle e sulle tue capacità. Non puoi essere troppo pretenzioso ed esigente: con calma raggiungerai i tuoi obiettivi, anche quelli che sembravano impossibili!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei felice, allegro e in grado di raggiungere i tuoi obiettivi. Lasciati andare e goditi questa giornata, senza paure.

‎Oroscopo Branko Sagittario: I progetti stanno prendendo forma e finalmente le soddisfazioni stanno per arrivare. Cerca, però, di non pretendere troppo dagli altri: devi contare su te stesso!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La vita è imprevedibile, quindi non puoi sapere in anticipo come andrà. Cerca di mantenere la calma, di superare ogni ostacolo: presto sarai davvero felice!

Oroscopo Branko Acquario: Sei un po’ esigente, pretendi troppo, soprattutto sul lavoro. E questo potrebbe portare con sé qualche problemino: che ne dici di condividere di più?

Oroscopo Branko Pesci: Le idee non ti mancano, la giornata sarà propositiva: dovrai solo circondati delle persone che ti amano e ti stimano davvero. Lasciati andare, non puoi stare sempre sulla difensiva: amare è bello.