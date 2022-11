Oroscopo Branko martedì 15 novembre 2022: quali sono i segni fortunati di oggi

Oroscopo Branko martedì 15 novembre 2022. Una nuova settimana di novembre ha preso il via. E ora è arrivato il freddo: temperature in calo, neve in alcune zone d’Italia e la quotidianità che bussa alle porte di tutti. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Qualcuno riceverà una bella proposta da cogliere al volo senza aspettare altro tempo? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 15 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi riuscirai a trovare un accordo e a non discutere. Devi essere orgoglioso di te stesso, delle tue capacità, ma devi mantenere la calma. Senza sprecare energia, che ti sarà molto utile in questa giornata!

‎Oroscopo Branko Toro: Oggi è una giornata da dedicare alla famiglia, agli affetti: devi ricaricare un po’ le batterie, ma l’energia non ti manca. Hai bisogno, però, di fare chiarezza nel tuo cuore e devi dire quello che pensi a chi ti sta vicino, senza troppi giri di parole!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Non puoi dire sempre di sì a tutto, a volte bisogna imparare a rifiutare. E oggi dovrai farlo, sempre mantenendo la calma. Cerca di ponderare tutto e di riflettere prima di fare delle scelte!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Oggi sei gentile, la fortuna è dalla tua parte. E chi ti sta vicino ti ama sempre di più. Bene gli incontri, ottime le conversazioni: continua così perché la strada è quella giusta!

Oroscopo Branko Leone: Stai pensando già al futuro e ti tocca prendere una decisione importante, ma devi fare tutto con calma perché attorno a te c’è un po’ di caos. E prima di decidere devi riflettere bene!

Oroscopo Branko Vergine: Occhio alle discussioni, devi mantenere la calma perchè gli incontri sono favoriti. Bene la forma fisica, ma non esagerare sul lavoro: devi riposarti un po’, ne hai davvero bisogno!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Sei un po’ distratto, hai veramente tanti pensieri e molte responsabilità. Cerca di mantenere la calma perché sarebbe un peccato: la strada è giusta, ma non puoi essere sempre istintivo!

Oroscopo Branko Scorpione: Tutto attorno a te procede a gonfie vele e le soddisfazioni sono dietro l’angolo. Devi solo fare attenzione perché potresti discutere con una persona importante: in ogni caso, però, la lite sarà costruttiva!

Oroscopo Branko Sagittario: Hai tante responsabilità, progetti e impegni da portare a termine. Non distrarti e non farti influenzare: devi capire quali sono le tue priorità e andare avanti!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei a tuo agio con tutti, gli incontri sono favoriti e anche i rapporti con gli altri. Oggi, però, cerca di prenderti cura di te, del tuo corpo! Ne hai davvero bisogno!

Oroscopo Branko Acquario: Devi superare dei limiti, andare oltre e pensare al futuro. Ma prima dovrai riposare un po’ perché hai sempre tanti impegni e poco tempo per te stesso!

Oroscopo Branko Pesci: Le nuove conoscenze, soprattutto in vista del futuro, sono favorite. Le idee non ti mancano, ma devi ascoltare di più il tuo corpo e capire come muoverti! Senza paure e timori!