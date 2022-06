Oroscopo Branko martedì 21 giugno: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko martedì 21 giugno 2022. Il weekend è ormai, e purtroppo, alle spalle e una nuova, calda settimana di giugno è cominciata. Siamo a martedì e questo vuol dire che in tanti hanno ripreso in mano la routine di sempre, la quotidianità tra lavoro e casa: ma come andrà la giornata? Si partirà con il piede giusto o bisognerà fare i conti con qualche piccolo ostacolo da superare? Ci saranno sorprese? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: una giornata che parte con il piede giusto, del resto la Luna vi sorride. Non curatevi dei colleghi, andate avanti.

Oroscopo Branko Toro: mattinata in down, ma pomeriggio in recupero. Cercate di curare maggiormente la vostra alimentazione.

Oroscopo Branko Gemelli: le emozioni iniziano finalmente a risvegliarsi, dunque datevi da fare. Lavoro regolare e senza particolari vicissitudini, bene no?

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: forse avrete un flirt nei prossimi giorni, merito di una situazione astrale favorevole. Opportunità in vista anche sul lavoro.

Oroscopo Branko Leone: le amicizie vi sembrano più importanti dell’amore in questo periodo. Sul lavoro fate un pi’ di fatica a tenere il passo.

Oroscopo Branko Vergine: cosa c’è ci così difficile nell’innamorarsi? Certamente il lasciarsi andare, senza remore. Lavoro sfibrante nelle ultime settimane.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: l’amore fa un po’ fatica a sbocciare, forse non è il momento di forzare la cosa. Avete bisogno di una pausa, forse un viaggio..

Oroscopo Branko Scorpione: cercate di calibrare bene i vostri sentimenti. Le energie non vi mancano sul lavoro, ma meglio riservare qualcosa per il futuro.

Oroscopo Branko Sagittario: qualcosa non va sotto il profilo sentimentale, fate chiarezza. Per i lavoratori dipendenti arriveranno delle promozioni per il prossimo anno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: la Luna vi sorride, sarete invasi da una scarica emotiva non indifferente. Il lavoro continuerà il suo tragitto, poi ci saranno le vacanze.

Oroscopo Branko Acquario: il passato deve essere affrontato, per poter vivere liberamente il presente. Il lavoro ti fiacca, non siete carichi al cento per cento.

Oroscopo Branko Pesci: l’amore è ancora un miraggio, ma per i sognatori questo non è un problema. Il lavoro vi soddisfa, ma volete di più.