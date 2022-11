Oroscopo Branko martedì 22 novembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko martedì 22 novembre 2022. Il weekend è ormai un lontano ricordo e una nuova settimana di novembre sta entrando nel vivo. Oggi è martedì e la routine lavorativa e di studio è tornata a fare capolino nella vita di ognuno di noi! Tuttavia, scommetto che prima di rimettervi alla scrivania o sui libri siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e quali saranno i segni maggiormente fortunati di questo martedì! Ci saranno novità in amore? E sul lavoro? Scopriamo tutto insieme alle previsioni dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko 22 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Giornata un po’ sottotono per i nati sotto questo segno. Non è il caso che vi facciate prendere da discorsi troppo arzigogolati con il vostro partner. In lavoro lasciate che la giornata scorra tranquilla.

‎Oroscopo Branko Toro: Chi di voi è single potrebbero finalmente incontrare l’anima gemella, gli altri ritroveranno l’intesa persa nell’ultimo periodo con il proprio compagno. Nuove opportunità di lavoro in vista.

‎Oroscopo Branko Gemelli: C’è un po’ di maretta da qualche tempo nei rapporti di coppia, non forzate la mano, a breve tornerà il sereno. Nel campo professionale tutto procede a gonfie vele.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Siete in un periodo estremamente favorevole per i sentimenti, godetevelo. Nel lavoro non fatevi scappare nuove occasioni.

Oroscopo Branko Leone: Non è un buon periodo per voi leoncini, da qualche giorno ci sono discussioni quasi quotidiane con il vostro partner. Un po’ di pazienza anche in campo professionale, arriveranno tempi migliori.

Oroscopo Branko Vergine: Come sempre un po’ troppo puntigliosi, lasciate che le cose vadano avanti senza cercare di entrare troppo nel merito. Anche in amore bisogna saper lasciar correre a volte. Professionalmente continuano le soddisfazioni.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: È il momento di consolidare una storia d’amore nuova per quanti hanno incontrato da poco l’anima gemella, per gli altri arriveranno conferme di un rapporto duraturo. Non mettetevi in discussioni sul piano professionale a causa di giudizi altrui.

Oroscopo Branko Scorpione: La vostra simpatia sarà preziosa in questo momento per recuperare un rapporto che potrebbe sfuggirvi di mano. Nel lavoro proseguite nel vostro obiettivo, non manca molto.

Oroscopo Branko Sagittario: Come sempre siete estremamente concreti, ma l’amore è anche sogno, prendetevi del tempo per sognare. Il lavoro procedere a gonfie vene e a breve potreste avere nuove proposte.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sembra finalmente che sia arrivato un momento di serenità per voi. L’amore procedere per il meglio, mentre nel lavoro sembra abbiate trovato una soluzione ottimale.

Oroscopo Branko Acquario: Non fatevi prendere dallo sconforto, ora dovete resistere e tornerete a sorridere presto. L’amore tornerà presto a sorridervi, mentre nel lavoro avete una posizione consolidata, non fatevi troppi problemi.

Oroscopo Branko Pesci: Tornate un po’ con i piedi per terra, sognare aiuta, ma a volte fa perdere di vista le occasioni concrete. Chi è solo potrebbe fare incontri interessanti.